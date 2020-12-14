疫情衝擊下 南韓11月汽車出口下跌逾10%

在全球新冠肺炎病例數持續激增的情況下，南韓 11 月汽車出口較去年同期下跌了 10.2%，較上個月的跌幅更大。

根據南韓產業通商資源部公布的數據顯示，11 月南韓共出口了 190,657 輛汽車，年減 10.2%。在今年 1 月至 11 月期間，南韓共出口了 1,714,702 輛汽車，較去年同期下跌 21.9%。下跌的主要歸因於歸新冠肺炎疫情在全球重燃，使得特別是歐洲和中東地區的需求減少。

疫情爆發後，對南韓當地製造商的生產和銷售帶來衝擊。南韓汽車出口自 4 月起，連續 5 個月出現兩位數降幅，不過在 9 月份由負轉正，年增 14.8%，主要受益於北美銷量的增長。然而，由於新冠肺炎疫情重燃衝擊全球需求，10 月出口再度下滑。

南韓第二大車廠起亞汽車 (Kia Motor) 發言人先前表示，在該公司發現位於首爾以南 330 公里處的光州內三個廠區中的，4 名生產線員工確診新冠肺炎後，其中兩個廠區已經暫停生產。

由於全球需求整體下滑，南韓現代汽車 (Hyundai Motor)11 月份的海外銷量較去年同期下跌了 1.2%。不過，起亞汽車 (Kia Motor) 的出貨量增長了 3.6%，主要受益於環保車型和 SUV 的強勁銷售。

若從出口地區來看，南韓 11 月份對北美的汽車出口增長了 7.5%，對歐盟的出口增長了 2.5%。但是，對東歐國家的出口則下跌了 8.3%，對亞洲國家的出口也下跌了 4.4%。

11 月份，南韓汽車總產量為 324,472 輛，較去年同期下跌 6.3%，部分原因在於一些汽車製造商發生勞資衝突。