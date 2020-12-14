【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上周初美股持續上漲並再創新高，不過，下半周受到科技股獲利賣壓湧現，以及新財政刺激計劃的前景仍未見明朗下，拖累整周股市表現。周初時，隨著 Pfizer 開始在英國推出其冠狀病毒疫苗，提振了不久的將來經濟復甦的希望，帶動美股再創歷史新高。不過，隨後美國再現 IPO 熱潮，DoorDash 的股票掛牌首日上漲 85%，成為市場最大亮點股票，也產生資金排擠效應，成為部分高成長漲多個股賣壓的因素之一。同時，美國國會雖已開始重新談判，但刺激方案內容爭議點仍未見進展，參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，共和黨和民主黨人仍在尋求前進的道路以尋求更多的財政援助。而在此之前，美國財政部長向眾議院議長 Pelosi 提出了 9,160 億美元的刺激計劃，較原先規模 9,080 億美元提高。但 Pelosi 也表示，磋商可能拖延至耶誕節。

街口投信指出路續已有多國核准 Pfizer 疫苗的上市且進行接種，可望舒緩投資人在疫情仍處於高峰期的緊繃情緒。此外，刺激政策持續討論中，最終方案在年底前出爐的可能性仍在，成為推升股市的重要動力來源。不過，短線上，刺激政策的談判仍持續拖延，將壓抑市場投資信心，同時，近期受投資人高度期待的 IPO 數量增加下，資金排擠效應浮現，都將成為市場上漲的阻力。

【債市】

美國財政刺激政策略有進展，但兩黨仍遲遲未能達成協議，且儘管疫苗陸續核准，但全球確診及死亡人數仍持續增加，短期內受限於產量疫苗仍難以大規模施打，使新興市場債券指數維持高檔震盪，J.P. Morgan EMBIGD 指數通周小幅上漲 0.16%。美元短期內偏弱趨勢以及成熟市場債券利率大幅走低，資金持續湧入新興國家債券市場，根據 EPFR 資料顯示，截至 12 月 9 日止一週，新興市場債券基金通周淨流入 $2.9bn，已連續 23 周呈現淨流入，且近四周平均流入金額超過 $3bn。

本周包含印尼、菲律賓、俄羅斯、墨西哥、哥倫比亞… 等國央行將召開利率會議，由於全球通膨壓力有升溫跡象，且各國今年以來已多次降息，當前降息空間相對有限，市場多預期各國央行將維持利率不變。街口信表示本週主要關注美國聯準會 FOMC 會議，觀察其是否就購債計畫或未來指引做出調整。

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