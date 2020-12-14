三倍券已兌付再消費詐騙案 新光銀：第一時間啟動內部調查 

台中市石岡區傳出有男子持已向銀行兌付的三倍券，再向店家消費的詐欺案，由於涉案的已兌付三倍券上，蓋有新光銀行西屯分行的收付章，新光銀行對此案表示，該行已第一時間即啟動內部調查。

台中市洪姓及張姓表兄弟 2 人，本月 11 日持已兌付的三倍券，至台中市石岡區 1 家檳榔攤購買 395 元香菸，檳榔業者事後發現三倍券已兌付過因此報警，警方透過鄰近檳榔攤的監視器「以車追人」，將洪、張 2 人通知到案調查，警方初步清查，共有 4 家豐原至石岡區沿線的檳榔攤受騙，涉案二男共持 6 張已兌付的三倍券到檳榔攤購買香菸或檳榔詐騙，到底有多少已兌付的三倍券流出、從哪裡流出，檢察官已擴大指揮偵辦中。

由於涉案的已兌付三倍券上，蓋有新光銀行西屯分行的收付章，新光銀行表示，針對三倍券兌付作業，都是依照政府相關規定辦理，由於商家已報案，該行已確認兌付作業流程均符合相關規範，而且該兌付三倍券的店家亦無給付金額短少及客訴的情形。

至於為何已兌付的三倍券會流出，新光銀強調，上週六第一時間，就已啟動內部調查作業，後續將配合警調司法調查，並與參與兌付行庫共同釐清。