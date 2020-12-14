航空貨機需求急迫 華航首架777F將飛亞洲、北美

華航 (2610-TW) 將於 16 日歡慶 61 周年，首架 777F 貨機也完成整備，華航董事長謝世謙今 (14) 日指出，訂購的 6 架 777F 貨機規劃 2023 年前完成交機，首架已在 12 月 1 日抵台，將主要派飛亞洲、北美等貨機航點，明年 1 月底前將再交付 2 架，共將以 21 架貨機的規模運轉，預期在疫苗配送和市場對航空貨機需求急迫下，為華航貨運創造更多營收。

謝世謙表示，今年前 11 月貨運營收較去年同期增加達 83%，成為支撐華航的主力，隨著 3 架 777F 貨機投入，對華航貨運將如虎添翼。

華航首架 777F 貨機編號 B-18771，採用 2004 年退役的 747F 貨機編號，象徵新世代貨機交接，而機隊採用全新塗裝，維持貨運標誌 CARGO 的企業標準色，並延續華航紅梅揚姿的精神，這架貨機已完成整備和驗證，接下來將主要派飛亞洲、北美等貨機航點。

華航強調，777F 貨機可節省 20% 油耗，且航程較現有 747 貨機更長，適合運用於越太平洋航線，全機配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台和發動機之貨盤抑制系統，而華航也是台灣唯一獲得 CEIV 國際認證可提供溫控冷鏈服務的航空貨運業者之一，為精密儀器及溫控等高價貨物做好準備。