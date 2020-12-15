吸引外國專才 金管會放寬四大金融人才資格認定

為因應當前我國金融市場國際化，及新興科技發展快速的人才需求，因此研議修正放寬具金融專長的外國專業人才認定標準，主要針對四大金融主管人才資歷認定大舉放寬，將有助加強延攬跨領域外國專業人才。

金管會表示，政府自 2018 年施行「外國專業人才延攬及僱用法」，並推動就業金卡制度，金管會依據該法授權於 107 年 2 月 8 日發布「外國特定專業人才具有金融領域特殊專長之資格條件及認定原則」，以積極推動金融領域就業金卡。累計迄今，金融領域就業金卡總計核發 114 張，今 (2020) 年度至 11 月，則核發 69 張，成效已漸顯現。

隨著金融市場之國際化與多元化發展，金融業需要多面向及跨領域的專業人才，因此調整申請人應具相當資歷的任職期限，以及加強延攬跨領域外國專業人才，重點如下：

一、「具傑出專業才能或有跨國經驗為我國亟需的人才」認定原則，現行規定是在國內外金融機構擔任經理級職務的期間，必須達五年，修法後將縮短為三年。

二、「金融機構現任或前任董事長、總經理、董監事及重要資深主管級以上的管理階層人士」認定原則，由十年，縮短為五年。

三、「政府推動的重點產業（如金融科技等）所需的金融專業人才」認定原則，將任職相關產業的期間，從五年縮短為三年。

四、「其他對我國金融產業具貢獻潛力者」認定原則，現行規定，由申請人檢具對我國金融產業具貢獻潛力的相關證明文件，為求明確，草案增訂由申請人檢具符合政府推動重點產業的學歷及經歷，足以認定對我國金融產業具貢獻潛力的相關證明文件。

金管會表示，配合金管會目前已放寬的各金融業別負責人應具備資格條件規範，預期將有助我金融業延攬更多元的跨領域專業人才。