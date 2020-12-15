倫敦、德國宣布封城升級後 紐約警告可能二度全面封鎖

美國周一 (14 日) 開始施打輝瑞 / BioNTech 疫苗，但秋冬疫情反撲使部分地區重啟封鎖的可能性提高，紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 和紐約市長白思豪 (Bill De Blasio) 周一 (14 日) 警告，紐約很可能進入二度全面封鎖，再次關閉所有非必要商店。

庫莫表示，如果確診病例和住院人數繼續以目前的速度增加，紐約很可能進入二度全面封鎖。紐約州周一通報新冠肺炎 (COIVD-19) 住院人數達到 5712 人，過去一周增逾 1000，庫莫表示，按照這個增速，住院人數將在一個月內達到 1.1 萬人。

庫莫說，某些地區狀況特別緊急，如紐約市。紐約市已在周一禁止室內聚餐，距離 9 月宣布經濟重開不到三個月。

紐約市長白思豪也表示，民眾應該為二度封鎖做好準備，工作性質不一定要進辦公室的人盡可能在家或遠距上班。

不過他說，二度封鎖維持的時間應該比今春短，「我們希望只要幾個禮拜，心理上和實際行動上正在做相關的準備。」

白思豪表示，由於多項指標顯示防疫能量逼近紐約市設定的警戒線，市民千萬不要因為疫苗開始施打而自滿，在可以廣泛接種疫苗之前，升高封鎖力道可能是必要之舉。

美國食品藥物管理局 (FDA) 上周五批准輝瑞疫苗緊急使用後，周一展開疫苗施打，紐約州一名護理師成為全美接種疫苗第一人，象徵美國抗疫的重要轉捩點。但同日美國新冠肺炎死亡人數超越 30 萬整數大關。

加州在 12 月初宣布重啟居家防疫禁令，酒吧、美髮沙龍、紋身、理髮店等服務業暫時關閉三周，一些學校和關鍵基礎設施將保持營業，餐館僅能外賣和外送。

倫敦防疫管制升高到第 3 級

歐洲陸續有城市提高封城防疫措施，英國周一宣布，從周三 (16 日) 凌晨開始，首都倫敦和英格蘭東南部部分地區的防疫管制將升高到第 3 級，餐廳和酒吧需關閉，民眾也不能在室內和大多數戶外場所聚集。

德國在周日宣布全境封鎖，16 日起到 1 月 10 日止，除了販售生活必需品的商家之外，所有商業活動全面禁止，各級學校也停止上課。德國先前已經實施為期近六周的軟性封城措施，但每日確診病例數依然居高不下。

英國並在周一通報世界衛生組織 (WHO)，倫敦、肯特及埃塞克斯等郡的染疫人數以倍數增加，在至少 60 個地區發現超過 1000 個病例和變種的 COVID-19 病毒有關，但是目前沒有跡象顯示突變病毒會導致病情惡化、或使疫苗對病毒無效。