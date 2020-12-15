擺脫疫情陰霾 外銀看好A股牛年漲勢可期

全球股市受新冠肺炎疫情影響上沖下洗，但瑞銀認為，隨著經濟逐步復甦、企業獲利回穩情況下可望激勵股市表現，尤其看好 A 股中的大型股與金融股，預期有機會在利率回升、淨利差改善情況下，推升股價表現。

瑞銀表示，A 股可望繼續受惠於經濟和企業獲利恢復成長，帶動股價表現，其中大型股股以國內業務為主，盈餘表現應比小型股更加穩定，至於金融股因估值相對便宜，加上多數銀行已在第 2 季完成大量備抵呆帳撥備金提撥，預期隨著市場利率上升、淨利差改善進而帶動銀行股表現。

根據最新公布財報顯示，銀行第 3 季獲利衰退幅度開始收斂，第 3 季獲利年減幅 5%，較第二季 20% 減幅明顯收斂，預期在實體經濟復甦、大幅提高備抵呆帳準備金監理趨緩的環境下，銀行獲利衰退可望觸底後隨經濟復甦反彈，加上市場利率探底，也可望推升淨利差回升。

但要注意的是， 歐美新冠疫情捲土重來、官方對銀行業監理力道將成為組左右銀行業獲利的潛在風險，但所幸疫苗研發傳出喜訊，而資產品質不確定性，包括貸款延期還本付息政策將在 2021 年第 1 季到期，資本控管新規定過渡期也將在明年到期，加上備抵呆帳提撥大幅提高，預料將有助於風險控管。

至於大型股部分，瑞銀認為，自新冠疫情爆發後，各國政府積極透過貨幣寬鬆與擴大財政政策維繫經濟成長動能，而這將更有利於大型股走勢，尤其看好國有企業類股，預期隨著抗疫紓困政策逐漸正常化，搭配央行貨幣政策更加靈活適度，預估明年小型股流動性支持力道可能持續減弱。

