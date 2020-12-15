疫情改變消費 網路經濟大爆發

當所有人的目光都離不開手上的 5-6 吋螢幕時，疫情更是加快了消費者在購物、娛樂方式轉變的速度，也帶來更多新的投資機會。景順投信指出，隨著網路崛起，人類正歷經一場延續 20 年的消費習慣變革，「電商網購及宅娛樂」等兩大新消費潮流已成為後疫情時代投資主軸。

以美國今年感恩節銷售數字為例，雖然受疫情影響，美國實體商店顧客人數比去年約減少一半，但美國許多消費者使用手機或筆電在黑色星期五搶購商品，延續感恩節電商業績熱潮！根據 Adobe Analytics 統計，今年感恩節電商銷售創下 51 億美元新紀錄、年成長率達 22%，其中有一半是用智慧手機下單。

此外，拜串流影音公司 Netflix* 自製熱門影集「后翼棄兵」《The Queen's Gambit》好評不斷，西洋棋風潮延燒，西洋棋盤也成為今年黑色星期五電商的熱賣商品之一。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，以電子商務來說，食品和消費品類別佔了經常性消費者支出的大宗，加上新冠疫情改變了消費趨勢，更加速了全球數位化進程，是十分期待的長期投資主題。根據華爾街日報顯示，美國民眾使用串流平台的時間，在疫情期間出現爆炸性增長，2019 年 11 月，2000 位美國受訪者平均每月花 30 美元訂閱串流平台，到了 2020 年 3 月，這個數字一口氣增加到 37 美元，增幅達 23％。

景順環球消費趨勢基金全方位掌握娛樂休閒題材，因應消費型態改變，基金資產主要布局於網路購物、電子遊戲、影音串流等疫情受惠族群，而除消費產業外，消費商機已經跨足電信、科技，甚至金融產業。此外，基金根據景氣循環，進可布局成長性較高的軟體科技商機，退可據守防禦性消費產業，本基金現階段維持加碼因網路崛起形成的數位消費趨勢。

截至 2020 年 11 月底，景順環球消費趨勢基金今年以來報酬率為 51.58%，領先漲幅為 29.50% 的 MSCI 世界非必需消費品指數，在同類基金表現居冠，其中電商族群是 2020 年迄今績效的主要貢獻來源。

資料來源：晨星，截至 2020 年 11 月 30 日，美元計價，該基金級別為 A 股美元，同類型為台灣核備之境外消費品與服務類別 (共 7 檔)，基金指數為 MSCI World Consumer Discretionary Index-ND。過去績效不為未來績效之保證。

Ido Cohen 表示，長遠來看，在美國大選結果出爐後，金融市場的不確定性消失，未來經濟成長率似乎很有機會重現最近 3 至 5 年的走勢，但無論 GDP 成長率多少，此種形勢對股票極為有利，也對景順環球消費趨勢基金投資策略更是利多。此外，未來數月在疫苗安全、效力和配送時機更為明朗後，預期投資人情緒將有所改變，疫苗開始部署後，消費者行為也將再改變。

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