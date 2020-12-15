宏碁資訊看好數位轉型趨勢 不排除併購、拓展海外市場

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁資訊 (6811-TE) 總經理周幸蓉今 (15) 日表示，雖然今年有疫情，但受惠遠距商機、數位轉型趨勢，營運穩定成長，部分需求更看到明年上半年，展望未來，將持續擴展客群、產品線，並做大平台經濟，也不排除未來有併購、海外拓展規劃。

周幸蓉表示，宏碁資訊每年都會訂定產業策略，像幾年前投入電商產業後，今年陸續收割，下一步則將投入醫療產業，發展智慧醫療、遠距醫療等，日前也承作衛福部疾管署台灣醫院感染管制和抗藥性監測系統 (THAS)。

另一方面，周幸蓉指出，宏碁資訊將把既有閱讀、金流、購票平台擴大，同時拓展健診平台等新平台，也因應企業數位轉型，協助客戶發展雲端平台市場，中長期也不排除透過併購策略夥伴，並規劃運用集團資源，拓展海外市場。

宏碁資訊以 C3A+P 作為協助企業數位轉型的成長動能，包含提供雲端服務、產品加值應用開發、邊緣運算載具、智慧物聯網、平台服務等，前 3 季營收比重，雲端資訊軟體授權占 32%、雲端 25%、IT 整合應用開發則為 26%，其他 17%；客群方面，以高科技業者為主，占比達 4 成，政府、金融業則各占約 2 成、1 成。

宏碁資訊 2012 年 2 月成立，前身為宏碁旗下電子化服務事業群商用軟體、應用開發與整合事業單位，目前客戶涵蓋政府、金融、電信、製造、醫療、教育、文化、高科技等，也是微軟 (MSFT-US) 在台灣主要雲端合作夥伴、授權解決方案經銷商，目前資本額約為新台幣 3.64 億元，宏碁持股約 75%。

宏碁資訊前 11 月營收約達 47.4 億元，年增近 1 成，宏碁資訊預計周四 (17 日) 舉行興櫃掛牌前法人說明會，股票代號為 6811。