央行看好行動支付 將強化跨機構共用平台功能

台灣央行副總裁嚴宗大將於本周四 (17 日) 赴立院進行專題報告，在書面報告中，嚴宗大指出，隨著數位經濟發展，行動支付不僅能帶動產業新商機，也提升民眾生活便利，將與相關部會致力推動完備的行動支付基礎環境，擴大行動支付應用場域。

嚴宗大指出，QR Code 共通支付標準包括有轉帳、繳費、繳稅及購物等功能，上線至今，參加的金融機構共 36 家，合作特約商店近 16 萬家，導入生活帳單和稅單逾 6600 項，累計交易筆數和金額分別為 3493 萬筆和 1358 億元；今年前 10 月累計交易筆數和金額分別為 2010 萬筆、689 億元，年增 150.9%、75.8%。

嚴宗大強調，將持續督促財金公司強化跨機構共用平台功能，並精進資訊安全管理機制，以確保行動支付相關系統安全，協助深化普惠金融服務。

而為落實資訊安全管理，將建立跨機構共用平台基金管理機制，電支機構於清算銀行開立的跨行基金專戶，應保留適當的基金餘額，確保跨行支付交易順利進行。

同時，電支機構須建立跨行基金水位預警與即時通報機制，當基金餘額低於警示額度時，可即時啟動增加基金作業，落實跨行基金管理。