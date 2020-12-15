〈閎暉法說〉兩大產品佈局有成 明年營收拚增逾1成 毛利率維持高檔

閎暉 (3311-TW) 今 (15) 日舉行法說，展望明年，總經理黃俊傑表示，旗下兩大產品線車用、穿戴裝置明年業績都將優於今年，法人看好，營收可望年增 10-15%，毛利率在車用產品出貨支撐，維持今年第 3 季 20% 水準。

閎暉今年前 3 季營收中，汽車零組件 56.9%、機構整合元件 43.1%，機構元件中，手機按鍵與遊戲機產品占 14%、穿戴產品占 14%、智能鎖模組占 9% 及網通光學機構零組件占 4%。

黃俊傑表示，汽車零組件明年將聚焦在內裝機構模組 / 機構件以及汽車內裝玻璃應用，主要出貨給各國家零組件廠商或代理商，再間接打入歐美 Tier 1 車系大廠，由於車用供貨合約長達數年，看好明年業績優於今年。

據了解，汽車零組件毛利率達 20%，隨著車市回溫、明年出貨看增，有望挹注明年毛利率大幅攀升，與今年第 3 季 20% 高峰水準相當。

穿戴產品方面，黃俊傑指出，除既有客戶明年市占提升，閎暉也接獲新客戶訂單，開發運頭型頭戴式穿戴裝置，還有寵物穿戴，目前產品皆已進入測試階段；遊戲機則因今年受惠疫情，出貨優於預期，但明年出貨量將低於今年。

整體來看，法人認為，今年第 4 季在汽車零組件持續成長下，營收將比上季小幅成長，明年第 1 季則遇上農曆春節，工作天數減少，營收將比第 4 季下滑個位數，明年全年營收力拚年增雙位數。

閎暉產品組合轉佳、調整營運體質有成，第 3 季雙率雙升，稅後純益 1326 萬元，較上季虧轉盈、年減 18.2%；每股純益 0.22 元，寫近 5 年來單季新高；前 3 季每股虧損 6.6 元。