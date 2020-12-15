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富邦金仍握有敵意併購門票 5金控6銀行入列金金併合格名單

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
富邦金仍握有敵意併購門票 5金控6銀行入列金金併合格名單。(鉅亨網資料照)
富邦金仍握有敵意併購門票 5金控6銀行入列金金併合格名單。(鉅亨網資料照)
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富邦金 (2881-TW) 傳出有意公開收購日盛金 (5820-TW)，一旦成功，將是首例非合意金金併。由於想要非合意併購還須符合條件，金管會今 (15) 日公布最新合格名單，包括富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新金 (2887-TW) 及元大金 (2885-TW) 等 5 家金控，以及富邦、國泰世華、元大、玉山、台新及中信銀等 6 家銀行。

「非合意金金併」是金管會前任主委顧立雄在 2018 年 11 月任內所推動，銀行局主秘童政彰表示，非合意併購須符合四條件，包括資本充實、經營能力佳、有國際布局發能力及企業社會責任良好。

當時政策公布時，合格的金控為國泰金 (2882-TW)、富邦金、中信金、玉山金、台新金；可以看出兩年後，國泰金已退出合格名單，主要是國泰金近三年度的 ROA 部分不符合，而由元大金取而代之入列合格名單。

銀行部分，當時合格的為國泰世華、富邦、玉山、中信、台新及上海商銀；不過兩年後的現在，上海商銀已失去資格，元大銀行則拿到門票，顯示無論元大金或元大銀行這兩年營運大躍進。

值得留意的是，富邦金傳出有意公開收購日盛金，富邦金還在合格名單內，依據非合意金金併的遊戲規則，未經被併購標的公司董事會或大股東同意情況下，富邦金就可以發動公開收購。

不過，金管會強調，金融機構的併購案無論是採取合意或非合意 (公開收購)，都必須向金管會申請核准同意，且在金管會同意前，不得提前購買股票，因此就算富邦金要發動公開收購，雖不用日盛金召開董事會或大股東同意，但須先向金管會申請，惟金管會目前未收到富邦金申請案。

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