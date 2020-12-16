〈緯創印度廠遭破壞〉蘋果「印度製造」布局被打亂 印度需更加倍吸引外資

緯創 (3231-TW) 印度廠上周六發生暴動，路透分析，這可能打亂緯創和大客戶蘋果 (AAPL-US) 擴大「印度製造」的布局，另一方面也迫使印度政府必須加倍努力，才能吸引外資。

緯創在南印度生產 iPhone SE 的廠房上周六遭數萬名勞工砸廠、燒車，外傳起因是工資短少，緯創回應公司一向守法，已依約支付給人力仲介。

這座在卡納塔克邦（Karnataka）的 Narasapura 廠年初開始營運，目前生產第二代 iPhone SE，並且傳將生產第三代 iPhone SE，但受到暴力事件影響暫時關廠。

此事讓蘋果的全球化生產計畫挨了一記悶棍。美中貿易戰之後，蘋果將印度視為中國以外的生產基地，利用緯創工廠和鴻海富士康在南印度泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 的工廠生產手機，既內銷也出口。

路透報導，業界主管和科技分析師說，蘋果或許會尋求和其他印度承包商深化合作。和碩 (4938-TW) 在印度的廠房將在明年下半年將開始量產。

報導引述兩名消息人士指出，緯創想重啟廠房運作不容易，「緯創原本想在未來一年聘僱 1.5 萬至 2 萬人，且打算在該廠生產其他 iPhone，但廠房要恢復正常至少需要幾個禮拜，甚至好幾個月。」

緯創今年稍早承諾五年內投資約 130 億盧比 (1.7674 億美元)，以取得印度政府獎勵，假如廠房繼續停止營運，可能失去今年大部分獎勵。

印度的「生產獎勵計畫」(Production-Linked Incentive，PLI) 在 10 月批准鴻海、緯創、和碩等台灣廠商以及三星在內的 16 家國內外企業申請。PLI 計畫提供總額 4800 億盧比獎勵，需符合投資金額、手機產值、勞工雇用以及廠房營運年限等規定，目標是在五年內吸引國內外手機製造商進駐，加速國內產業轉型並吸收自中國移出的手機組裝廠。

印度官員正在為損失止血，印度通訊與資訊科技部透過聲明表示，正在確保緯創獲得所有必需支持。

HDFG 銀行首席經濟學家 Abheek Barua 說：「此事可能削弱印度吸引大企業的潛力，但印度市場的整體吸引力將經得起考驗。我認為，這還會促使像蘋果這樣的公司更仔細研究供應商及其政策，而不會導致外資出走。」