全球近5年保險科技投資大爆發 國泰產險首創電商式投保平台

國泰金控 (2882-TW) 積極推動保險科技創新，旗下國泰產險總經理陳萬祥表示，過去 5 年，全球投資保險科技平均每年投資金額達 71 億美元，又以產險應用最具爆發力，有鑑於此，國泰產險與國泰金旗下數位數據科技發展中心 (數數發中心) 共同合作，今 (16) 日推出業界首創電商式保險體驗平台「BeSafe 享出門」，提供「碎片化保險」。

陳萬祥表示，全台首創電商式保險體驗平台「BeSafe 享出門」，以數據、科技、中台技術為基礎將既有保險商品碎片化，將依照商品設計規陸續推出多達 37 種保險方案，透過「電商網購」模式，用戶只要將所需保險放進購物車就能一次結帳，顛覆過往投保模式。

所謂碎片化保險，意指保期短、保費少、為特殊生活型態的族群量身打造的保單。

在此平台上除了基本的人身與汽車強制險，還有時下熱門戶外露營活動、通勤、寵物等險種外，更推出多種情境如約會、追星、看展等組合險等特殊的碎片化保險。

不僅如此，國泰產險也與遠通電收、遠創智慧攜手透過異業數據合作，將國道通行資訊與保險結合，於平台上推出業界首創的「高達公路碰撞險」，一年期保單中購買固定 5000 作為保障里程，客戶開車上高速公路並透過 eTag 感應時才開始扣抵公里數，當發生擦撞故造成損失或不便，即定額理賠 5000 元補償金，讓客戶走多少、用多少即保多少，滿足通勤族上國道的安全需求。

值得留意的是，國泰金少東蔡宗翰近期正逢接班呼聲高浪頭上，他在國泰產險雖無職務、也非董事，仍以金控代表身分出席記者會，記者會後即低調快閃離開，是否慢慢鴨子划水邁向接班路備受矚目。