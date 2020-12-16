〈TCA會員大會〉童子賢：產業仍供不應求 未來3-6個月訂單不用擔心

代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (16) 日出席台北市電腦公會 (TCA) 會員大會，展望明年，童子賢表示，目前科技業仍處在努力工作、供不應求的狀態，中長期遠距、科技產品需求成長趨勢不變，不用擔心未來 3-6 個月訂單有太大的起伏變化。

童子賢表示，在遠距商機帶動下，許多廠商訂單排程很長，短時間缺料問題難解，加上遠距溝通、遠距生產力、遠距學習都是未來趨勢，就如廣達 (2382-TW) 董事長林百里所說，疫情過後仍難回到過往日常，也幸運台灣在這一波疫情中大致安好，認為台灣是「幸運的香格里拉」。

至於近期傳出廠商有重覆下單 (overbooking) 現象，童子賢認為，台灣產業從半導體到下游組裝廠對於重覆下單狀況都相當有經驗，因此，並不擔心相關狀況。

另一方面，日月光投控 (3711-TW) 今日宣布與中華電 (2412-TW)、高通 (QCOM-US) 攜手打造全球首座 5G mmWave 企業專網智慧工廠，童子賢認為，5G 是新一代技術革命，當初在主持民間諮詢委員會時，就力推開放 5G 專網，看好政府在頻譜劃定中，已規劃空出一部分專網空間，相信企業 5G、6G 專網服務將陸續出現。

童子賢也舉例，美國電動車大廠特斯拉就可以透過 SpaceX 太空網路，直接構成 5G、6G 封閉專網系統，而不採用傳統電信商所提供網路，如此一來也能防止駭客、提高企業資安。