盤前財經大事搶先讀2020年12月17日

今日操盤前瞻

台灣央行理監事會

美上周首度申請失業金人數

歐元區 11 月 CPI

法說會：達興材料、神達、太設、嘉基

除權息：台積電、晶悅、上奇

一文掌握 Fed 重點決策：購債不變、聯手葉倫、上修預測、超級鴿派

週三 (16 日) 聯準會 (Fed) 結束 12 月利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，提高 GDP 預測，但沒有做出任何購債調整。閱讀全文...

重量級代言！拜登擬下周施打疫苗 彭斯周五率先接種

美國媒體報導，為了提高民眾對新冠肺炎疫苗的接受度，副總統彭斯 (Michael Pence) 周五將接種疫苗，並透過電視實況轉播，總統當選人拜登可能在下周施打第一劑疫苗，並且考慮公開接種。閱讀全文...

史上最高！比特幣突破 20000 美元大關

機構和企業資金湧入之下，比特幣週三 (16 日) 首次突破 20,000 美元關鍵水位，創史上新高。閱讀全文...

日月光攜手高通、中華電 創全球首座 5G 毫米波智慧工廠

日月光投控 (3711-TW) 昨 (16) 日在高雄廠 K23 廠，與中華電信 (2412-TW)、高通 (QCOM-US) 攜手打造全球首座 5G mmWave 企業專網智慧工廠，執行長吳田玉指出，透過此次經驗累積，未來也不排除導入既有的 18 座智慧工廠。閱讀全文...

信錦拚打進蘋果鏈 找來大咖助陣

軸承廠信錦 (1582-TW) 子公司陸合企業昨 (16) 日進行董事補選，值得注意的是，信錦找來國內 MIM(金屬粉末射出成形) 專家黃坤祥出任陸合董事，據悉，黃坤祥大有來頭，過去曾協助研發蘋果 iPhone 機構件，加上陸合另一股東美律，也同樣是蘋果供應鏈成員，為信錦搶進蘋概鏈增添想像空間。閱讀全文...

聯電通過 286.56 億元資本預算案 將擴 12 吋產能

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (16) 日公告，董事會通過新台幣 286.56 億元資本預算案，將用於 3 座 12 吋廠的擴產需求，製程則以 28 奈米為大宗。閱讀全文...

聯發科擬取得亞信 2 成股權 搶攻工業乙太網路市場

聯發科 (2454-TW) 昨 (16) 日代子公司絡達公告，董事會決議以不超過 4.96 億元，認購亞信 (3169-TW) 私募普通股，持股比約 2 成；由於亞信長期布局工業乙太網路晶片，聯發科此舉也被市場解讀，將搶進工業乙太網路市場。閱讀全文...

明年市況好 童子賢、彭双浪按讚 未來半年訂單免擔心

代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (16) 日出席台北市電腦公會 (TCA) 會員大會，展望明年，童子賢表示，目前科技業仍處在努力工作、供不應求的狀態，中長期遠距、科技產品需求成長趨勢不變，不用擔心未來 3-6 個月訂單有太大的起伏變化。閱讀全文...