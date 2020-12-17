【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 聯準會利率決策雖並無市場預期加大購債力道，但仍維持超寬鬆政策立場，另外新一輪刺激措施即有可能將在本周出爐，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.15% 至 + 0.50%，其中那斯達克指數表現最強，台積電 ADR 上漲 0.1%，聯電 ADR 下跌 0.5%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：價漲量縮，短線有量價背離的疑慮。

（2）、均線：重新站回 5 日線，支撐為月線 (約 14,019 點) 附近，壓力為前高 (約 14,427 點) 附近。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口收斂，短線仍要提防再度回測。

3. 櫃買指數上漲 1.90%，收在 180.29 點。短線支撐為 175 點附近，壓力為 183 點附近。

4. 觀盤重點：美股上漲，台股周三適逢台指期結算，盤勢順勢反彈拉高結算，不過成交量萎縮，出現量價背離，外資期貨轉倉持續淨空單，短線上我們認為指數很大機會呈現高檔震盪，操作上建議選股不選市，由於行情輪動快速，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、遊戲、IC 設計、航運、造紙、鋼鐵、紡織等。

5.2049 上銀集團受惠半導體業持續熱絡，晶圓機器人及定位系統供不應求，自動化設備訂單旺，2049 上銀、4576 大銀全年營運將優於去年；此外，2049 上銀也開始布局電動汽車，正與電動汽車零件廠洽談客製化智慧滾珠螺桿，預計 2022 年開始出貨，可望成為營運新動能。

6.4968 立積 11 月合併營收達 5.53 億元、月成長 4.2％，改寫單月歷史次高，相較 2019 年同期成長 104.6％，累計 2020 年前 11 月合併營收為 47.96 億元。法人指出，立積受惠於 WiFi 6 滲透率逐步提升，路由器及電信客戶不斷拉貨，推動立積 WiFi 6 射頻前端模組（FEM）出貨量逐季成長。

7. 伴隨國際鋼價大漲與需求強勁帶動下，2014 中鴻將於 17 日開出的明年 1 月內銷盤價，可望全面大漲，預估熱軋、冷軋及熱鍍鋅鋼捲等各項產品，每公噸可能上漲 1,200～1,500 元左右。

8. 看好電動車產業前景，被動元件龍頭 2327 國巨昨（16）日公告將透過參與 HCAC 方式，間接投資美國電動車新創公司 Canoo，以每股 10 美元取得 100 萬股，交易總金額 1,000 萬美元（約新台幣 2.8 億元），若順利，將取得 HCAC 與 Canoo 合併後最高 0.429% 股權。

9.3711 日月光集團擬大手筆投資台灣近千億元。3711 日月光集團營運長昨（16）日表示，2311 日月光不僅在高雄廠第一、二園區工廠持續導入自動化，也會以過往的經驗加速規劃第三園區，預計第三園區將招募逾 8,600 名員工，總投資金額達 940 億元。

