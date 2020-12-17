新加坡11月非石油出口年減4.9% 連續兩個月下跌

根據新加坡企業發展局 (ESG) 最新公布的數據顯示，新加坡 11 月非石油國內出口額 (NODX) 連續第二個月意外下跌，主要受石化產品、醫藥用品和非貨幣黃金等產品出貨量減少拖累。

數據顯示，新加坡 11 月 NODX 較去年同期下跌 4.9%，較 10 月份的下跌 3.1% 更惡化，遠低於經濟學家先前預期的年增 0.3%。在今年 10 月前，新加坡的 NODX 連續四個月成長。

從產品類別來看，11 月電子產品出口額下跌了 3.8%，低於 10 月份的下跌 0.5%，其中，集體電路 (IC)、磁碟媒體產品和 PC 零組件的跌幅最大，IC 的出口下跌了 7.9%，磁碟媒體產品下跌 9.7%，PC 零組件則下跌 12.1%。

新加坡 11 月非電子產品的出貨量則是較去年同期下跌 5.2%，低於 10 月份的下跌 4%，石化產品、醫藥用品和非貨幣黃金是下跌的最大原因。在需求疲軟的情況下，石化產品出口下跌 18.5%。醫藥用品下跌 13.4%，非貨幣黃金下跌了 15.1%。

從出口地區來看，儘管新加坡在 11 月對美國、日本、台灣、馬來西亞、泰國和香港的出口有所增長，但是對中國、歐盟和印尼等國的出口則出現衰退。

新加坡貿易和工業部先前表示，受惠防疫封鎖措施鬆綁，新加坡第三季經濟較去年同期萎縮 5.8%，優於先前預期，此外，新加坡有望在明年從經濟衰退中復甦。報告中也指出，預計新加坡經濟在 2020 年萎縮 6% 至 6.5%，優於先前預期的 5% 至 7%。此外，新加坡經濟有望在明年反彈至成長 4% 至 6%。