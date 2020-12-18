英國12月消費者信心快速提振 漲幅創8年來新高

根據市場研究公司 GfK 在週五 (18 日) 的一項調查顯示，在英國新冠肺炎疫苗推出後，英國消費者信心受到激勵，12 月消費者信心指數漲幅躍升至 8 年來的新高。

數據顯示，英國 12 月消費者信心指數上升至 - 26，高於 11 月份的 - 33，並好於分析師預期的 - 31。該指數漲幅上一次躍升超過 7 點是在 2012 年 11 月。12 月消費者信心指數也創下 9 月份以來的新高，第二波新冠肺炎疫情在 10 月份爆發，隨之而來的是更多社交聚會和商業活動的新限制。

GfK 客戶策略總監 Joe Staton 表示，消費者在等待好消息，而英國啟動新冠肺炎疫苗接種計劃，提振了人們在 2020 年聖誕節前的低迷情緒。

此外，消費者對經濟前景的展望也提升了 15 點，創下自 2011 年以來的最大增幅。

家庭支出佔英國經濟的近三分之二，今年英國 GDP 預期將創下三個多世紀以來最大的萎縮。英國央行日前表示，英國第四季經濟預計萎縮略高於 1%，好於原先預期的萎縮 2%。但是最近的防疫限制比預期的更加嚴格，因此 2021 年第一季的復甦可能會低於預期。

英國成為第一個批准新冠肺炎疫苗的國家，英國已經購買了 4000 萬劑輝瑞 BioNTech 的新冠肺炎疫苗。英國衛生部長 Matt Hancock 表示，他預計今年將有 1000 萬劑藥物到達。輝瑞和 BioNTech 表示，將在 2020 年和 2021 年分階段持續提供疫苗，以確保在已簽定合約的地區公平分配疫苗。