金管會將爭取三項金融租稅優惠 台版TISA喊卡暫不提案

金管會將協助金融業向財政部爭取 3 項租稅優惠，包括企業辦理員工福利信託可特別加計費用扣除限額、股價類期交稅及選擇權交易稅減半等；主委黃天牧今 (18) 日受訪時表示，會循序漸進與財政部溝通。不過對於台版個人投資儲蓄帳戶 (TISA) 則暫不提案。

黃天牧說明，金融總會昨日提出幾項業者希望爭取的租稅優惠，經討論後，金管會認為不是每個租稅優惠都適合同時爭取，經篩選，將優先爭取「員工福利信託、股價類期貨交易稅從 10 萬之 2 降為 10 萬之 1、選擇權交易稅率從千分之 1 降為千分之 0.5」等三項租稅優惠。

黃天牧強調，任何稅負優惠的討論都依照現行機制，也有提出稅制分析報告，藉以說明此租稅優惠對將來稅收不會影響，目前只是初步建議，未來還會完成論述分析，再跟財政部循序漸進溝通，最後會尊重財政部意見。

至於台版個人投資儲蓄帳戶 (TISA)，投資台股基金享 2.4 萬列舉扣除額是否也會持續溝通？黃天牧強調，這部份提過很多次，財政部回應都很保留，財政部因為有整個國家財政稅收的考量，因此暫時不會再提此案，且考量財政部立場，不能一下子提太多租稅優惠措施，因此優先列出影響性大的項目來溝通。