智冠明年營運射三支箭 獲利展望樂觀

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今年前三季 EPS 達 6.11 元，寫近十年同期新高，智冠表示，明年營運將射三支箭，分別為 IP 授權、網龍、MyCard 業務，對明年獲利樂觀看待。

智冠集團旗下網龍 (3083-TW) 今年新手遊表現不如預期，但在遊戲新幹線代理新遊戲、子公司遊戲加持、網路廣告行銷、金融科技三大事業群同步成長帶動下，前 3 季稅後純益 7.43 億元，年增 67%，每股純益 6.11 元，寫近十年同期新高。

智冠財管中心總經理鍾興博表示，今年營運原先預期有三支箭，包括 Mycard 業務、網龍、遊戲新幹線，不過，網龍新遊戲表現不如預期，這支箭可能要飛到明年。

展望明年，鍾興博指出，明年三支箭則是 IP 授權、網龍、MyCard 業務，其中，MyCard 遊戲點數卡市占率第一，獲利貢獻穩定，將是明年主要動能，其他包括網路行銷、金流事業群，明年獲利表現也會較佳，對明年整體獲利樂觀看待。

其中，網龍今年由於手遊大作《黃易 M》成績不如預期，近來也大舉調整內部組織，重點開發 2 款新遊戲，《尋秦記》、《天子傳奇》，預計明年下半年上市。

而金流事業群的藍新科技今年線上交易規模達 500 億元，若以每筆交易 2% 手續費來估算，單月收入突破 8000 萬元，線上業務絕對可賺錢，在財務體質調整好後，明年將進一步鞏固線下業務，要打造與線上同樣的規模。