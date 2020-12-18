車用需求優於預期 興勤訂單看到明年Q1底

保護元件大廠興勤 (2428-TW) 今 (18) 日召開法說會，公司指出，目前產能稼動率滿載，訂單能見度到明年首季底，而佈局已久的車用應用需求優於預期，因此加速擴產，法人預估，興勤明年車用營收占比可望首度突破 1 成。

興勤表示，明年第一季各產業穩定成長，其中，車用訂單更是優於預期，可以看到明年上半年，產能供不應求，不過，公司認為，目前企業在電動車佈局，普遍屬於關鍵的卡位時期，2025 年才有爆發性的成長。

法人看好，相較傳統汽車在水箱、油箱以及空調等領域會採用保護元件，電動車以及智能車用發展下，會激勵興勤更多保護元件的需求，預估明年車用營收占比可望突破 1 成。

在需求暢旺下，興勤除了在高雄既有的一、二廠區擴產，預計明年第二季投產；新建的高雄三廠，預估 2022 年中完工，熱敏電阻月產能將由現在 2 億顆，倍增至 4 億顆，壓敏電阻也從月產 7-8000 萬顆，增至 1 億顆，鎖定車用、手機和 PC 應用。

而針對近來原物料價格波動劇烈，對明年毛利率影響，興勤表示，還是會希望價格穩定，但若原料價格漲幅難以承受，也會跟客戶協調，法人則推估，興勤明年毛利率可望較今年持平或略減。