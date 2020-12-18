〈富邦金擬併日盛金〉基於三大考量 睽違8年再出手併購

日盛金 (5820-TW) 喊賣多年，富邦金 (2881-TW) 今 (18) 日終於決定出手重啟併購，董事會決定以每股 13 元公開收購日盛金，預計收購超過 50% 股權，資深副總王瑋表示，此次決議公開收購日盛金主要有強化銀行與證券等三大考量；一旦完成收購，不僅是金金併首例，也是富邦金繼 2013 年獲准併購華一銀行後，睽違約 8 年再透過併購擴大富邦金事業版圖。

富邦金今天召開董事會，通過以新台幣每股 13.0 元公開收購日盛金在外流通之超過 50% 股權，最終目標為取得 100% 股權，估計總金額為新台幣 245.26 億元至 490.42 億元，並規劃於法規允許範圍內盡速完成整併計劃，公開收購期間將自 2020 年 12 月 22 日至 2021 年 2 月 1 日止。本案如順利完成公開收購及整併，將有助於金融產業整併，發揮產業綜效，創下國內首樁「金金併」的里程碑。

王瑋表示，在全球金融市場長期發展大者恆大趨勢下，日盛金控長期績效表現、股價表現，均受限於規模恐不易突破，而富邦金本次的公開收購具溢價吸引力，提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。

王瑋說明，富邦金決定公開收購日盛金，主要基於三大考量，分別為：「強化銀行及證券業務；平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源；響應政府金金併政策，提升產業競爭力」。

王瑋表示，此次若能順利完成公開收購及整併計劃，將有助於提升證券、銀行業務的經濟規模與市場地位。在證券業務方面，日盛證券為擁有 59 年歷史的老牌券商，客戶基礎穩固，根據證交所公開資料，截至今年 9 月，富邦證券經紀業務市佔率 5.54%、市場排名第三，日盛證券經紀業務市佔率 3.59%、市場排名第七，整併後市場地位可望顯著提升。

在銀行業務方面，台北富邦銀行目前全台分行數 135 家、日盛銀行 44 家，整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，深化服務客戶，同時也可望增加中小企業客群業務。

富邦金控表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通超過 50% 股權，依據金融控股公司法第 18 條規範，規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證券及富邦證券的合併、日盛銀行及台北富邦銀行的合併。