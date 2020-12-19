〈貴金屬盤後〉黃金自6週高點小回調 但美元走疲支撐 黃金連3週上漲

週五 (18 日) 交易，黃金價格收低，從近期登上的近 6 週高點回落，但美元疲弱仍助黃金連續第三週上漲。

Advisors Preferred Gold Bullion Strategy Fund 聯席基金經理 Jason Teed 表示，「隨著疫情已見終點，美元的表現已不再那麼像是避險資產，且美元正轉疲，與其本身基本面調整，意味著將提供黃金強力支撐。」

ICE 美元指數邁向連續兩個月下跌 2% 以上的軌道，這有利推升美元計價的黃金期貨價格，並使黃金期貨價格週四盤中一度漲逾每盎司 1900 美元關卡，為 11 月初以來首見。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「交易者仍非常看跌美元，這將防止黃金崩跌。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 1.50 美元或近 0.1%，收每盎司 1888.90 美元。

週四黃金上漲 1.7%，收盤登上 11 月 6 日以降最高點。

FOMC 週三公布了今年最新政策更新，強調打算至少到 2023 年前維持利率接近 0 的水準，也會持續購債直到經濟自新冠疫情中完全恢復為止。

「由於赤字支出、Fed 擴表，以及極低利率的延長，通膨可能在中長期內相對高，黃金可能會因抗通膨的避險特質而受益。」Teed 說。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 週五研究報告指出，「Fed 似乎理論上承諾比過去更長時間地維持低利率以及購債，這會持續支撐黃金，尤其是考慮到美元走勢。」

3 月白銀期貨價格下跌 15 美分或 0.6%，收每盎司 26.033 美元。前一日白銀漲幅 4.5%。

根據交易最熱絡契約，先前已連續 2 週收高的黃金本週漲幅約 2.5%，而白銀期貨本週則上漲 8.1%，為 6 週以來最大單週漲幅。

美國國會領袖正加速敲定一項 9000 億美元新冠紓困案，以提供因疫情失業的國人或受重創的企業即時的援助。國會也趕著在聯邦資金耗盡前達成一項財政支出協議，否則政府週六起恐面臨停擺。

展望未來，Karnani 表示，「零售消費者在假期間的支出表現恐怕遠低於預期，除非英美可以降低新冠確診人數。倘若零售支出真的遠低於預期，黃金就有機會在 1 月時衝向甚至突破 2000 美元。這個經濟與經濟預期將成為 1 月和明年第一季黃金的驅動力。」

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