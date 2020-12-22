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〈2020美股十大新聞〉疫情起伏不定、川普到手的勝選飛了

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〈2020美股十大新聞〉疫情起伏不定、川普到手的勝選飛了 (圖:AFP)
〈2020美股十大新聞〉疫情起伏不定、川普到手的勝選飛了 (圖:AFP)
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新冠肺炎 (COVID-19) 疫情貫穿整個 2020 年全球金融市場，疫情曲線起伏不定、多國為了對抗疫情封城禁足，以及接踵而至的一連串事件：經濟劇烈萎縮、股市暴跌暴漲、油價跌入負數、貨幣財政刺激連發、疫苗研發進展等，都讓投資人心情像坐雲霄飛車一樣大起大落。

疫情也讓四年一次的美國大選更顯特別，川普手握經濟好牌、還有主場優勢，最後卻在大選中敗給民主黨對手拜登，成為美國少數無法連任的總統，說到底和防疫失當脫不了關係。

回顧 2020 年，可以歸結為以下十大新聞 (負油價黑天鵝、聯準會開啟印鈔機救市)(大勢關鍵字：電動車、遠距工作、半導體整併、IPO)

1. 美國大選

四年一度的美國總統和國會選舉在 11 月 3 日舉行，川普任內美國經濟成長亮麗、道瓊從 2 萬點漲到 3 萬點，但一場新冠肺炎疫情爆發，凸顯川普的抗疫不力，種下敗選主因。

12 月 14 日，選舉人團在各州正式投票，拜登橫掃六大搖擺州，拿下超過 270 張選舉人票，確定入主白宮，且迄今川普在各州發動的選舉訴訟接連被駁回。儘管如此，「川普主義」仍將在美國政壇發揮影響力。他不按牌理出牌的作風對美國政治造成深遠影響，一時半刻難以恢復。

國會選舉部分，民主黨確定續掌眾議院過半席次，不過共和黨席次增加；參議院則要看 1 月喬治亞州 2 個席次的決選結果，才能確定共和黨是否能保持過半優勢。

國會能否由兩黨分治，將決定未來市場的走向：共和黨續掌參院將能限制民主黨推動增稅；而若民主黨拿下參院，雖然會通過更大規模紓困案，但企業也將面臨增稅。(余曉惠)

2. 疫情、封關封城 / 解封重啟、名人染疫

1 月底在中國武漢現蹤的新冠肺炎，2 月起迅速蔓延全球。3 月 10 日，義大利成為第一個封鎖全國的國家；3 月 11 日，世界衛生組織 (WHO) 終於宣布 COVID-19 構成「全球大流行」(pandemic)，當晚美國宣布暫停除英國以外歐洲公民前往美國的旅行；3 月 18 日，歐盟首次大規模關閉邊境，台灣限制所有非本國籍人士入境。

短短幾周，全球經濟活動從原本預估的暫停中斷演變成急遽萎縮。元首難逃病毒襲擊，從英國首相強生、巴西總統波索納洛、美國總統川普都曾染疫，法國總統馬克宏是最新一例。

一如專家預測，北半球入冬之後疫情反撲，歐美醫療體系再度拉警報，防疫表現相對較好的南韓、澳洲也出現群聚確診病例。據美國約翰霍普金斯大學統計，全球累計有約 7500 萬人染疫，超過 165 萬人病故；美國確診數高居第一，迄今超過 1,714 萬人確診，逾 30.9 萬人病歿。

隨著疫苗問世並展開接種，何時恢復正常生活是眾人最熱切盼望的答案，但英國發現傳染力更強的變種病毒，讓疫情發展再度壟罩陰霾。(余曉惠)

3. 疫苗研發振奮人心

川普政府今年 5 月發起「神速行動」(Operation Speed)，力求年底前催生新冠疫苗並使國人開始接種。首先抵達終點線的是輝瑞 (PFE-US) 與德國  BioNTech SE (BNTX-US) 合作開發的新冠疫苗，在公布臨床實驗階段有效性達 95% 以上後，英國於 12 月 2 日成為全球施打首國，緊接著美國 FDA 於 12 日核准緊急使用授權 (EUA)，川普旋即宣布 24 小時內安排施打作業。

疫苗展開接種為世人帶來希望 (圖:AFP)
疫苗展開接種為世人帶來希望 (圖: AFP)

美國食品藥物管理局 (FDA) 復又於 18 日批准 Moderna(MRNA-US) 新冠疫苗的 EUA，成為第二款在美獲准使用的疫苗，預計下週全美 64 個州、領地和主要城市將分發約 590 萬劑的 Moderna 疫苗，另外也會一併配送 200 萬劑輝瑞疫苗。美國官方期望年底前至少有 2000 萬人能接種疫苗，多數為一線醫護人員，但要全民接種可能還要耗費數個月。

輝瑞與 Moderna 的疫苗皆使用 mRNA 技術，有效性均約 95%，但是儲存環境、施打間隔等條件不同，相較之下 Moderna 疫苗更易儲存和運輸，為偏郊和農村地區更好的選擇。(許家華)

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