〈旭富工廠大火〉董座：270名員工農曆年前薪水不受影響

原料藥大廠旭富 (4119-TW) 今 (21) 日召開重訊，財務經理楊文禎表示，火勢今日凌晨已獲控制，目前也已安撫所有同仁，依照董事長翁維駿指示，公司 270 名員工農曆年前薪水不受到影響。

楊文禎指出，火災發生時現場共有兩名員工，其中一名菲律賓籍員工今日凌晨過世，目前已透過菲律賓駐台辦事處聯絡家屬，公司將盡最大能力撫卹，另一名員工則已回家休養。

楊文禎表示，雖然週日 (20 日) 無從事生產工作，但仍有部分工作需要收尾，其中，菲律賓籍員工是處理溶器回收作業，由於程序簡單、安全，因此安排獨立作業，不過中午 12 點廠區突然發生爆炸起火，現場有化學溶劑，且廠區受到海邊強風助長，火勢一發不可收拾。

楊文禎指出，公司員工操作都有相關標準程序，並須穿戴防護設備，儘管內部有裝置防災警報系統，但疑似火苗隨著溶劑竄入水溝，初步防災系統未見成效。

楊文禎表示，公司目前員工約 270 人，已安撫同仁，所有員工農曆年前薪水不受到影響，由於生產線、研發作業均已暫停，後續是否放無薪假，還得等內部決策。

楊文禎說，董事長翁維駿昨日收到訊息就趕往現場，直到深夜火勢控制後，轉往林口長庚醫院關心同仁狀況，依照董事長指示，目前公司財務狀況健全，針對受影響廠商，也會儘可能理賠。