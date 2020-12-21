【群益金鼎證券】群益權證週報-中鋼、中鴻 鋼鐵牛群啟動

中國與澳洲關係惡劣，近期對於澳洲牛肉、葡萄酒及大麥進行制裁，但是就是無法制裁鐵礦砂，因為中國對於鐵礦砂的需求強勁，百分之五十以上都是由澳洲出口，也讓鐵礦砂價格不斷上漲，創七年新高，帶動鋼鐵類股萬箭齊發。從大牛股中鋼（2002-TW)來觀察 11/11 開始突破盤整區往上緩步攻堅，漲幅也近 2 成，今年以來 11 月營收第一次 YOY 與 MOM 呈現雙成長，是鋼鐵景氣回春的一個重要訊號。而以熱軋鋼捲為主的中鴻 (2014-TW) 反應更早，從今年 3 月以來漲幅已經超過 1 倍，雖然營收還沒顯現，但是中下游訂單滿載供不應求，鋼價易漲難跌，可以視現股回測 5 日線利用認購權整來佈局。另外也可以參考新光鋼 (2031-TW)、東和鋼鐵(2006-TW) 等標的。

12 月上旬三大法人在現貨市場上持續賣超，漲幅在 12 月 9 日創新高後進行拉回，近期外資也在期貨持續做空，加權指數進入高檔震檔格局，在 14,000-14,400 區間遊走，融資融券餘額今年以來不斷攀高，多空交戰。台積電 (2330-TW) 從 12 月 9 日開始連續遭到外資連五賣，股價回檔回測 20 日線，12 月 15 日台積電董事長出來正面回應砍單消息，強調明年上半年將優於同期，隔日股價開始反彈，也帶動聯發科 (2454-TW)、大立光(3008-TW) 止跌回穩。以技術面來觀察，近期好幾天超過 3 千億成交大量，不過指數並未繼續上攻，有逢高獲利了結的跡象。

雖然加權指數 12 月 14 日小跌 50 點，但認購權證流通在外張數持續創高，往今年 9 月的高留倉水位 637 萬逼近，認售權證方面約在 150 萬張上下，近期類股輪動，可以追蹤半導體、航空、航運及鋼鐵產業，聯電 (2303-TW) 近期股價回檔，但是明年訂單仍持續增加，目前訂單已滿到第三季。長榮航 (2618-TW) 及萬海 (2615-TW) 也可趁回檔時佈局認購權證，用天期 90 天以上，價外 5-10% 的條件來篩選。

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