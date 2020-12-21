大銀大客戶要求提前備貨 明年上半年訂單量較今年同期大增

上銀集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 最大客戶應材看好明年半導體景氣，要求大銀提前為明年需求備貨，就目前客戶釋出的需求來看，訂單量可望較今年同期大增，為明年營運成長增添強勁動能。

大銀主要應用領域包括半導體、PCB、面板、高階工具機、高速高精度自動化等，隨著半導體智慧製造需求成長，加上第二生產基地建廠潮發酵，及中國發展自有半導體技術、台商回流等，產業升級趨勢均持續推升需求成長。

大銀客戶涵蓋全球前三大半導體設備廠，據悉，最大客戶應材對明年半導體產業看法相當樂觀，看好景氣持續復甦，要供應商為明年上半年的需求提前備貨，就目前客戶釋出的需求來看，訂單量可望較今年同期大增。

應材日前也指出，疫情突發改變社會運作模式，帶動資通訊產業轉型，使半導體與晶圓廠設備需求穩健成長，全球對半導體的依賴前所未見，確信客戶的投資需求將延續至 2021 年後。

近來大銀布局領域也擴散到 Mini LED 應用，大銀相關應用產品主要出貨給歐洲設備大廠，在疫苗問世後，客戶需求回溫，下單動能也漸趨明朗。

大銀董事長卓永財也看好，在產業需求回溫下，加上半導體、自動化等訂單持續暢旺，明年大銀營收與獲利，都將較今年成長。

大銀前 11 月營收 22.18 億元，年增 19%。前三季稅後純益 0.83 億元，較去年同期大增 1.3 倍，每股純益 0.7 元。