追逐高收益率 邊境市場債券被視為明年上半年明星投資

在收益率較高的吸引下，邊境市場債券不但已收復今年的跌幅，部分資產類別可望還能有兩位數的報酬率，在全球金融市場的現況下，迦納、塞內加爾甚至白俄羅斯等國的債券被吹捧為可能是 2021 年投資人的最佳投資標的。

儘管邊境債券今年的殖利率可能是五年來最低，但美國聯準會釋出最新信號，美國利率將在較長期維持低水平，因此收益率和風險最高的邊境債券市場，被視為明年的最佳投資選擇。

只要高達 18 兆美元的負利率債券高懸，且央行持續寬鬆政策，債券購買者提高風險階梯的意願就更明顯，美國國債殖利率上漲將無助於淡化發展中國家債券的吸引力，即使在發展中經濟體中，低風險債券的利差縮小許多，投資人仍願買進垃圾級債券以獲得更好的回報。

新加坡 NN Investment Partners 邊境市場債券主管 Leo Hu 表示，投資級市場的價差逐漸消失是遲早的問題，在無處投資以獲得可觀收益下，目前值得關注的下一個市場是邊境市場

摩根大通邊境市場債券指數主要追踪有望成為未來新興經濟體的國家主權美元債務，目前已反彈至疫情大爆發前的水平，相對於已經創新高的主流新興市場指數而言，貝里斯、安哥拉等債券反彈已接近三月以來的高點。

邊境市場債券已收復今年以來的失地。(來源：JPMorgan Chase & Co.)

上周美國聯準會 FOMC 會議消除了大規模放寬政策將在短期內取消的可能性，為發展中國家降息或在更長時間內降息提供了喘息的空間，而此時美債收益率正因此以四年以來最快的速度上升。

外部環境也正有利於邊境市場債券，拜登當選美國總統降低了全球貿易的風險，而疫苗的推出也使得全球經濟有望復甦，有助於提高債券投資人接受平均收益率約為 7% 的邊境市場，勝過平均收益率僅為 4.4% 的新興市場。

NN Investment 的 Hu 預期，殖利率和市場收益的結合將使投資者在 2021 年在邊境市場債券的報酬率高達 13%。目前邊境市場的風險利差為 600 個基點，明年上半年可能收窄約 100 個基點。

彭博社的數據顯示，白俄羅斯 2030 年到期美元債券殖利率約為 6%，塞內加爾 2033 年到期美元債券殖利率約為 5%，而迦納的 2032 年到期美元債券殖利率為 7.3%。