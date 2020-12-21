〈美股盤前要聞〉疫情重燃恐慌情緒 道瓊跌逾500點

英國出現新冠病毒疾病的新變種病毒株，更具傳染力，受疫情利空消息打擊，市場信心受挫，美股期貨在週一 (21 日) 大跌。

1. 疫情重燃恐慌情緒 歐美股市大跌

受疫情利空消息打擊，歐股開盤普遍重挫，市場信心遭遇打擊，美股盤前電子盤、黃金及油價等大宗商品均走弱，僅美元獨強。美股期貨週一基本持平，道瓊期貨大跌 1.69%，跌幅跌逾 500 點。標普 500 期貨跌 1.93.%，斯達克 100 期貨下跌 1.25%。

英國近日疫情轉劇，特別是出現新冠病毒變種，傳染力更強，迫使首相強生 (Boris Johnson) 政策急轉彎，宣布緊急防疫封鎖，超過 1600 萬英國人將不得不留在家中。

為避免行動受限，眾多英國人急匆匆出門，火車站擠滿了不顧社交距離規定、趕在封鎖令生效前逃離首都的人。歐洲各國忙於阻擋英國人入境，祭出新的入境限制，禁止由英國起飛班機進入。

歐股首當其衝，泛歐 STOXX 600 指數下跌 1.9%，創近兩個月新低。倫敦金融時報指數跌 1.1%，德國的 DAX 下跌 2.2%，旅行和休閒類股為重災區，類股跌幅超過 4%。

美股盤前，旅遊概念股也受波及跌幅擴大。嘉年華郵輪盤前跌 9%，美國航空跌近 5%，美聯航跌 4.4%，波音跌逾 4%。

2. 疫情升溫 蘋果全球關閉近百家門市

由於疫情升溫，蘋果 (AAPL-US) 自上週五 (19 日) 陸續宣布關閉加州的蘋果商店，至亞洲週一時段，加州 53 家零售門市均被迫關閉，加上墨西哥、巴西，以及德國、荷蘭和部分英國零售店，全球已有近 100 家蘋果商店暫時關閉。

蘋果本次關店潮由上週五的洛杉磯地區開始，隨後又宣布關閉在舊金山灣區的門市，這也是自 3 月份防疫封鎖後，蘋果最大的關店計畫。

至目前為止，蘋果暫未透露受影響商店重新開放的具體日期，僅部分商店允許 12 月 22 日之前取貨。

其他尚在營業的蘋果美國門市，大多僅允許取貨和櫃台前預約，但不允許店內購物和瀏覽。在所有商店中，Apple 都要求戴口罩，限制商店的使用，進行溫度檢查，實施社交隔離措施，並定期進行深度清潔。

3. 美 FDA 通過 Moderna 疫苗緊急使用權

美國食品藥物管理局 (FDA) 周五 (18 日) 批准 Moderna(MRNA-US) 新冠肺炎疫苗的緊急使用授權 (EUA)，是繼輝瑞 (PFE-US) / BioNTech 疫苗後第二款在美獲准使用的疫苗，預計下周全美 64 個州、領地和主要城市將分發約 590 萬劑的 Moderna 疫苗。

另外，「神速行動」負責人 Gustave Perna 週一接受訪問時表示，下周除了 Moderna 的疫苗外，美國還計劃配送 200 萬劑輝瑞疫苗。

美國政府上周宣布將再額外購買 1 億劑 Moderna 疫苗，此前美國政府在 8 月與 Moderna 達成一項協議，以約 15 億美元的價格購買 1 億劑，該公司當時表示每劑價格 32 美元至 37 美元。Moderna 目前正與美國政府在討論價格更低且更大量的疫苗採購協議。

4. 川普簽署外國公司問責法瞄準中國

美國總統川普週五 (18 日) 簽署外國公司問責法案，除非中國企業接受美國監管機構審查的會計審計，否則在美證券交易所上市的中企下市，此舉可能會會影響阿里巴巴、百度等中國企業巨頭，並進一步加劇兩國之間的緊張關係。

外國公司問責法案 (Holding ForeignCompanies Accountable Act) 今年 5 月於參議院輕鬆過關後，本月初也在眾議院獲得兩黨支持，儘管該法案涉及範圍適用於美國以外的企業，但提案人表示此法案本質上目的是針對中國。

中國企業多年來利用美國資本市場和美元融資作為發展業務的關鍵資金之一，雖然該法案的下市條款將採階段性實行，企業連續三年不遵守規定將先處以罰款，但這仍對不符合審計標準的中國企業構成實際損害。

此法案簽署後，實施與否主要仍取決於美國證券交易委員會 (SEC)。SEC 主席 Jay Clayton 週五表示，他將會確保 SEC 的計畫符合川普甫簽署的法案。

5. 亞馬遜宣布關閉紐澤西州倉庫

新冠肺炎疫情在美國持續延燒，在近期員工感染數持續增加的情況下，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布關閉紐澤西州北部的倉庫，並預估將持續到 12 月 26 日。

相關員工在近日接到消息，表示紐澤西州的 PNE5 廠將暫時關閉。亞馬遜發言人 Lisa Levandowski 在一份聲明中表示，在工廠關閉後，亞馬遜員工仍將獲得應有的報酬，並指出這間作為分類中心的 PNE5 倉庫關閉後，不會對該公司營運或配送造成嚴重影響。

Levandowski 表示，通過亞馬遜內部的新冠肺炎測試，發現紐澤西州北部的 PNE5 廠中，無症狀確診病例數增加的趨勢，出於謹慎考慮，公司已經主動關閉該地點直到 12 月 26 日。