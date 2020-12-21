搶高端紙箱 正隆越南廠引進第一台預印系統 明年Q2投產

看準高端紙箱及國際品牌客戶需求，無畏疫情景氣影響，正隆 (1904-TW) 今 (21) 日宣布，日前斥資近 2 億元於越南隆安紙器廠購進越南第一台國際級先進預印系統，將於明年 2 月投產，領先業界提升紙箱印刷品質，超前佈署疫後電商市場熱度帶動紙箱商機。

配合政府新南向政策，看好東南亞經濟發展帶動紙箱包裝需求成長，正隆近年積極布局越南，已建立工紙紙器一貫化產銷服務，是當地唯一上下游整合的國際紙廠。正隆紙器事業部副總侯增富表示，正隆現於越南有三個紙箱工廠，年產能 4.32 億平方米，受惠於越南紙箱需求成長，產能幾近滿載。

侯增富進一步表示，基於強化品質競爭力、滿足客戶需求以及提升作業效率，特別選定於 2016 年投產、年產能 1.2 億平方米的隆安紙器廠，導入國際大廠 CONPRINTA 最高端的「IMD 2200 預印系統」，包含 5 色柔版印刷和 1 座上光裝置，正隆將藉此高精密品質的技術服務蓬勃發展的越南包裝市場，帶動當地紙箱整體印刷水準，對越南工業產品做出貢獻，也進一步提高生產效率，贏在競爭力。

正隆表示，原訂於今年第 3 季進行設備安裝、預計年底投產，但受新冠疫情歐美封城影響，歐洲工程師無法順利赴越影響進度。所幸，在越南當地政府、正隆團隊和設備商的共同努力下，工程人員已順利完成所有防疫檢測措施，並於 11 月底進廠展開安裝作業，預計 2021 年 2 月可正式啟動預印系統。

屆時，正隆隆安廠將成為越南第一個擁有世界級先進預印設備的紙廠，該套設備也是德商 CONPRINTA 於越南安裝的第一套預印系統，預期未來預印市場需求將同步成長。

根據國際瓦楞紙箱公會 (ICCA) 資料統計，越南 2019 年紙器出貨量 21.3 億平方米，成長高達 8.12%。今年雖受疫情影響，前三季出貨量仍較去年同期成長 3.87%，相較全球 0.5% 的負成長，表現相對亮眼。

目前正隆已規劃於南越的濱吉興建第四個紙器廠，並積極揮軍北越北江，未來兩座紙器廠也各有上億平方米產能，增添正隆未來營運動能。正隆目前是世界知名品牌的綠色包裝夥伴，客戶包含化纖紡織、食品、蔬果、電子電器、玻璃窯業、化工塑膠、個人 & 家庭用品、電商包裝箱等。

