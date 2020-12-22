英媒：英法兩國可能於週二解除邊境管制

《路透社》引用英國廣播公司 (BBC) 消息報導，英國與法國有可能在 22 日 (週二) 中午左右之前，在重新開放入境的問題上達成共識。

最近英國境內發現新冠病毒 (COVID-19) 出現傳播速度更快的新變種病毒株，且有蔓延趨勢。為此，法國在包含道路、鐵路在內的陸運，以及海運、空運等交通管道一律禁止從英國入境該國。貨物也同樣受到管制，途中行經英吉利海峽 (English Channel) 的貨物載送，也開始受到影響。

根據英國《電訊報》(The Telegraph) 報導，英國首相強生 (Boris Johnson) 為解決港口、碼頭的混亂狀況，正緊急制定計畫，打算對那些利用英吉利海峽來載送貨物的所有卡車司機實施新冠病毒檢測。

電訊報還提到，法國方面要求所有卡車司機在入境該國前，都必須確認篩檢結果呈現陰性。英國政府正在準備相關的基礎設施，好讓數千名的卡車司機能接受新冠病毒檢測。

英國交通運輸部 (Department for Transport，DfT) 於 21 日晚間表示，已經啟動交通疏導作業，以紓緩多佛港 (Dover) 週邊的載客渡輪及貨櫃車壅塞。