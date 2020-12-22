立訊澄清專利訴訟 股價翻紅

周二 (22 日) 立訊精密表示針對 Amphenol 集團根據「美國 1930 年關稅法」第 337 節規定向美國國際貿易委員會提出調查申請一事。立訊在調查後確認目前共 5 個美國專利涉及本次 337 調查，分別為導電塑膠技術與端子橫排注塑成型技術，而相關技術均由立訊自主研發設計並應用於高速外部 IO 連接器產品中。

立訊指出這次 337 調查對公司的生產、營運不會造成實質性影響。公司將持續跟進上述事項的進展，積極與相關當局溝通協商。

受到利空影響立訊早盤 A 股一度下挫逾 2%，但在公司出面澄清後，股價立即拉升走揚，上漲逾 1%。

資料來源: 新浪財經, 立訊即時走勢

Amphenol 集團於 12 月 18 日向美國國際貿易委員會提出申請，指控立訊精密及其子公司東莞立訊精密有限公司、Luxshare Precision Limited、Luxshare-ICT Inc, Milpitas, CA 在對美出口、美進口及銷售的特定連接器、機殼及其零組件和下游產品侵犯其專利權，請求進行 337 調查，並發布有限排除令和禁止令。

同時涉案的也有聯想集團，但聯想集團未做公開聲明，只私下回應這類訴訟經常有，不影響公司營運。

聯想過去也曾遭到美國 337 調查，如去年美國 Neodron 公司指控對美出口、在美進口和在美銷售的觸控行動裝置、計算機及其零組件侵犯其專利權，請求美國國際貿易委員會發起 337 調查，當時涉及廠商包含亞馬遜、戴爾、聯想集團等多家大廠。