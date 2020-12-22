〈本土零確診破功〉紐籍機師接觸者染疫 曾出入天母百貨、南崁好市多

國內 253 天本土零確診破功，中央流行疫情指揮中心今 (22) 日宣布，新增 3 例從菲律賓入境的 COVID-19 境外移入個案，以及 1 例本土病例 (案 771)，這名 30 多歲女性為日前染疫的紐西蘭籍機師 (案 765) 接觸者，也是代工大廠廣達 (2382-TW) 關係企業員工，指揮中心同步公布機師的活動軌跡，包含天母百貨公司及好市多南崁店。

指揮中心指出，這名染疫機師於疫調時表示，無法回想確切活動史，且並未提及曾與案 771 接觸，12 月 21 日經警政單位調查機師的活動軌跡，發現他曾於 12 月 7 日至 12 日間與案 771 密切往來，故列為接觸者，安排採檢後於今日確診，也是國內 253 天以來首宗本土病例。

指揮中心說明，為釐清機師於 12 月 8 日至 12 日間的活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，機師曾有多處公共場所活動史，包括新光三越台北天母店、遠東 SOGO 台北天母店及好市多桃園南崁店，提醒曾於日前出入相關場所的民眾，請自主健康管理，如有出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

指揮中心指出，由於機師於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，如確有拒絕、規避或妨礙的情事，衛生單位可依法開罰新台幣 6 萬至 30 萬元罰鍰。

指揮中心表示，目前衛生單位已掌握案 771 接觸者共 167 人，其中 13 人列居家隔離，154 人列自主健康管理，將全數安排採檢，衛生單位已經針對案 771 工作單位等公共區域進行消毒。