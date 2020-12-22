〈威宏展望〉收購越南公司具備兩大意義 迎接明年市場復甦

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY（8442-TW）透過收購德御越南公司 100% 股權，最大意義在進一步擴大布局，從精品包袋跨足運動包袋生產領域，同時，在越南市場建廠土地奇貨可居下，爲集團生產保留更多彈性。

威宏 - KY 在中國以外分別在柬埔寨、泰國等地設立生產線，在進一步收購德御越南公司 100% 股權後，有助將生產線布局腳步延伸到越南。

威宏財務長王棠楷指出，德御越南公司目前在越南平陽省設廠，為專業運動包袋及高爾夫球袋生產製造商，其租用的生產用地足供 80 條生產線設立使用，但目前只開設 35 條生產線，未來仍有擴大空間，同時，就威宏集團整體考量上，未來仍可成為精品包、運動防護器具在越南生產線增設的有利調度生產區域。

威宏今年以來受新冠肺炎疫情影響，雖然公司已採取降低中廠區及泰國廠區產能以減少支出，但市場預估， 2020 年全年仍難逃虧損，不過，運動用品部分，目前威宏已見到訂單回升，而精品包袋尤其是商務用包，受限疫情，訂單復甦最快落在明年下半年。

威宏在收購德御越南公司 100% 股權之後，2021 年至少將增加 3000-4000 萬元營收，由既有訂單來看，運動需求開始復甦成長，其中以位於室外、場地空曠之運動活動回溫力道最為強勁，威宏看準明後年市場需求，提前布局運動包袋與高爾夫球袋事業，將帶動威宏 2021 重新找回營運成長動能。