彭博作家：蘋果打造Apple Car與特斯拉攤牌 鴻海扮要角

蘋果公司 (AAPL-US) 打造 Apple Car 的傳言由來已久，路透報導據傳蘋果最快 2024 年推出電動自駕車，顯示特斯拉 (TSLA-US) 的最大挑戰者終究不會是汽車公司，而是同在加州的蘋果。彭博專欄作家高燦鳴 (Tim Culpan) 指出，假如傳言為真，蘋果或許可以讓特斯拉瞧瞧如何實現生產和交貨可靠性。

Apple Car 傳言已久，但似乎一直未能聚焦發展，曾經裁員和調整方向，但路透的報導讓再次點燃這個希望，而且野心勃勃的時間表讓蘋果粉絲大感驚喜。

高燦鳴指出，仔細梳理最近的消息，似乎有愈來愈多蛛絲馬跡顯示此傳言有根據：蘋果自駕車部門從硬體工程師改由 AI 主管接手，主要代工廠鴻海 (2330-TW) 成立電動車聯盟，愈來愈多供應鏈傳聞都和 Apple Car 即將問世有關。

彭博本月初報導，蘋果 AI 長 John Giannandrea 接掌自駕車部門，替代之前負責該部門的硬體工程師 Bob Mansfield，顯示蘋果認為軟體和系統是自駕車部門的關鍵。

鴻海進軍汽車領域的消息則被大多數人忽略。鴻海不只是 iPhone 組裝廠，還供應手機中眾多零組件，該公司 1 月宣布相關計畫，10 月發表 MIH 電動車開放平台聯盟，預定明年 4 月開始交付第一個電動車開發工具「EV Kit」，讓開發人員為這個底盤和電子系統打造產品。

雖然目前無法得知鴻海是否將為蘋果製造汽車，但高燦鳴認為，這凸顯一個關鍵：汽車品牌和生產可以分開，而且應該分開。然而特斯拉執行長馬斯克一直對這件事抱持反對立場。

高燦鳴說，馬斯克可能低估了蘋果和供應鏈廠商之間建立起來的複雜緊密關係。他曾在 2015 年說，與智慧手機或智慧手錶相比，汽車極為複雜，無法找鴻海這樣的製造商生產。

但蘋果執行長庫克做的不只是把訂單傳真到深圳，等待鴻海團隊把零件組裝起來並出貨；事實上，今日的 iPhone 早在五年前就設計出來，兩年前開始討論生產，而且智慧手機尺寸小、公差小、產量大，生產難度高。

高燦鳴說，至少在準時交付高品質產品的紀錄上，蘋果的確強過特斯拉；真正阻撓特斯拉市值繼續成長的問題並非出在電動車，而是生產能力。

馬斯克最近說，特斯拉本季面臨的需求問題大過生產問題，這番話恐怕不能解讀為自吹自擂，反而代表他承認一件事：特斯拉或許長於設計，生產能力卻跟不上。

馬斯克認為汽車品牌和生產不能分開。(圖: AFP)

20 年前，賈伯斯坦承蘋果強項不在生產 Mac，而是設計和行銷，戴爾、惠普、Sony 和眾多科技業廠商同意這一點。比起電腦，汽車生產更複雜，而且還很難外包，但就連 BMW 這種國際大車廠，仍把生產交給奧地利汽車廠商 Magna Steyr。

高燦鳴認為，如果馬斯克繼續堅持品牌和生產不能分開，或許有一天會被汽車界其他創新超越。