盤前財經大事搶先讀2020年12月23日

今日操盤前瞻

台灣 11 月工業生產指數

美國 11 月耐久財訂單

法說會：弘裕、鳳凰、廣華、蔚華、麗清

投機潮席捲 分析師警告：特斯拉股價已步入泡沫

2020 年特斯拉 (TSLA-US) 股價一路狂飆，年初迄今已飆逾 650％，然而有分析師認為，考慮到基本面因素，現階段特斯拉股價已呈現嚴重高估，甚至已處於泡沫狀態。閱讀全文...

在家不打電玩要幹麻？大摩：這 3 家電玩遊戲股 2021 年還會再漲

摩根士丹利推薦 3 家電玩遊戲發行商為 2021 年該產業的首選，因為這 3 家公司明年擁有大量的遊戲發行和附加產品，且可能在新冠疫情中持續獲得新玩家。閱讀全文...

大同林文淵辭任 傳盧明光接手 可為集團帶來年千億元營收

大同 (2371-TW) 董事長林文淵昨 (22) 日對外宣布辭職董座一職，至於新團隊將由誰接手，對此，林文淵透露，新團隊指派通知書已寄出，且明日董事會後人選就會出爐，雖然目前尚不清楚由誰接任，但據了解，對方稱可為集團帶來年營收千億元。閱讀全文...

本土零確診破功 廣明證實 已配合衛生單位疫調、全面消毒

台灣昨 (22) 日新增 4 起新冠肺炎 (COVID-19) 案例，其中 1 例為本土案例，市場傳出是代工大廠廣達 (2382-TW) 集團員工，對此，廣達旗下廣明 (6188-TW) 下午發出重訊表示，旗下子公司女性員工確診，已在第一時間配合衛生單位進行疫調、全面消毒。閱讀全文...

泰坦計畫有譜？路透：蘋果目標 2024 年推出電動自駕車

據路透社 (Reuters) 周一 (21 日) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正在推動自駕車技術發展，目標最快 2024 年生產一款搭載突破性、「下一階段」電池技術的汽車。閱讀全文...

國泰金投資長：台股仍看不到頭部 發生三大跡象才是警訊

國泰金 (2882-TW) 昨 (22) 日舉辦第四季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，談到台股，投資長程淑芬表示，台股不斷攀高當然會怕，但目前仍看不到台股的頭部。對於出現何種跡象時是警訊？程淑芬表示，美元開始升值、全球開始升息、大型基金獲利了結，股市就有可能大幅回檔。閱讀全文...

新壽犯 7 大缺失 金管會開鍘 720 萬 今年苦吞 3880 萬元罰單

金管會昨 (22) 日表示，在對新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽一般業務檢查時，發現新光人壽有業務員挪用保戶保費等七大違反保險法的缺失，依保險法核處罰鍰 720 萬元，並且予以 5 項糾正；這也是新壽今年第三次遭金管會開罰，合計新壽今年已經苦吞 3880 萬元罰單，是今年被罰金額最高的保險業者。閱讀全文...