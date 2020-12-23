TCL董事長宣布加碼自家股票 力抗遭美調查利空

在 TCL 遭到美國國土安全部調查之際，周三 (23 日)TCL 公布其董事長李東生計劃在公開市場買進不超過 500 萬股。此舉除了穩定投資人信心外，也是看好 TCL 未來能持續穩定發展及對 TCL 長期投資的認同。

由於美國國土安全部代理部長 Chad Wolf 指稱國土安全部調查中發現，所有 TCL 生產的電視機均裝有後門，使用戶容易遭受網路攻擊及洩露個資，該部門現正就 TCL 電子進行審查。

受到利空消息衝擊，TCL(1070-HK)昨 (22) 日 A 股股價重挫 4.5%，港股更崩跌 15%。不過公司在盤後發表聲明指出，目前該集團並未收到任何相關政府的調查通知。

資料來源: 新浪財經, TCL A 股日線走勢

TCL 強調該集團在美國銷售的電視機產品安裝的是美國合作夥伴 Roku 或 Google 的作業系統，並嚴格依照合作夥伴的要求，共同進行系統安全升級；該等做法符合產業慣例和技術規範，並符合當地法律法規及安全標準。



在過去一年中，美中關係變得更加敵對，兩大國在中國對新冠病毒爆發的處理、香港實施國家安全法，及貿易和間諜活動等層面均出現爭端。

美國上周五新增數十家中國企業納入其貿易黑名單，包含中國最大的晶圓代工廠中芯國際和中國無人機製造商深圳大疆，美國總統川普在任期的最後幾週擴大對中國的制裁壓力。

