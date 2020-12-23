避險情緒濃 美元升 人民幣中間價調貶逾170基點 創三周新低

英國受到變種新冠病毒侵襲引爆封城危機，而美元指數在避險心態升溫之下止貶回升，而周三 (23 日) 中國人行順勢將人民幣中間價調貶 171 基點，報 1 美元兌 6.5558 人民幣，創下三周來新低，也舒緩今年下半年以來人民幣強升的趨勢。

變種新冠病毒可能又再度引發全球公衛危機，再加上歐美疫情仍不斷增溫下，即便疫苗已開始上路，但成效如何還是未知數，因此美元的避險需求上升，使得美元的貶勢暫時得以喘口氣。

不過美元後勢發展，市場也不敢太過樂觀。Action Economics 全球匯市分析部門董事總經理 Ronald Simpson 表示，「我仍認為美元在明年上半年仍將面臨重大壓力。部分美股的估值和定價都過高，一旦疫情穩定下來，新興市場將會有更多機會。」

市場已經為美元走弱做好準備，市場正在消化大流行後的經濟復甦將推升原物料價格，使出口國及其貨幣受益，美元則將下跌。

但 Bannockburn Global Forex 則認為，從美元指數動能、市場佈局及選擇權市場斜率等層面，都警告美元有反彈回升的風險，即便很難預期何時會發生。與此同時，歐洲大流行肆虐、封鎖，以及民眾似乎對疫苗接種不那麼積極，這恐將導致 2021 年第一季全球經濟走弱。

在人民幣中間價大幅下修 170 基點後，今日離岸人民幣保持偏弱態勢持續走貶，截至上午 10:50 止，離岸人民幣貶 49 基點，暫報 1 美元兌 6.5435 人民幣，貶幅 0.07%。