〈台股盤後〉太陽能、防疫股活躍 量縮上漲45點收14223點

在國際疫情擴散陰霾下，歐美股市跌多漲少，也讓台股觀望氣氛濃厚，今 (23) 日小漲開出後一度翻黑，盤面上電子族群疲弱，主要由中小型股領軍，太陽能、防疫概念股強勢，終場以 14223.09 點作收，上漲 45.63 點或 0.32%，成交值萎縮至 2195.73 億元。

觀察權值股表現，權王台積電維持平盤震盪，大立光則在盤上表現，鴻海、聯發科相對強勢，漲幅均超過 1%，扮演撐盤要角，其他權值股方面，被動元件族群國巨、華新科漲幅超過 2%，華邦電、聯詠、亞德客 - KY、聯強也相對大盤強勢。

盤面上強勢族群，太陽能族群午盤過後在買盤簇擁下，指標個股元晶、安集、茂迪、達能均亮燈漲停，國碩、碩禾、聯合再生、太極漲幅也超過半根停板，防疫概念股中毛寶、美德醫 - DR 連兩日攻上漲停，康那香、中裕表現也不俗。

印刷電路板上游材料銅箔基板，傳出漲價，也帶動相關個股呈盤面焦點，聯茂漲幅超過 5%，台燿、台光電漲幅也超過 2%。

弱勢族群方面，航運族群續呈疲弱，長榮航、華航跌幅均超過 1%，從類股分析，盤面上僅電子、造紙、機械、紡織、化學生技等族群在盤上表現，其中，電子族群大盤成交比重仍不及 60%，反映盤上觀望氣氛相當濃厚。

法人指出，短線保守觀望氣氛濃厚，加上外資將進入耶誕長假，預期大盤將續呈量縮整理震盪格局，族群輪動快速，月線則為下檔重要支撐。