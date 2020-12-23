〈房產〉11月五大銀行新承做房貸創今年新高 利率再走跌

台灣央行今 (23) 日公布 11 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款達 579.54 億元，月增 67.1 億元，終結連 2 減，並衝上今年新高，房貸利率則再度較上月下滑 0.006 個百分點至 1.361%，持續處歷史相對低檔。

央行說明，11 月銀行新承做房貸回升，主要是反映六都買賣移轉棟數上升、銀行承做整批分戶貸款也增加，同時，由於銀行承做較多首購並給予優惠利率，利率變化不大處相對低檔位置。

央行進一步表示，11 月仍看到銀行積極承做優質客戶的首購和換屋貸款，儘管日前央行無預警宣布祭出不動產貸款針對性審慎措施，此主要是針對投機行為並重視銀行授信風險，希望打擊投機炒作，預計不影響自住需求，而相關措施祭出後效果仍有待觀察。

據統計，11 六都月建物買賣移轉棟數達 24594 棟，月增 13%，年增 25%，創今年單月新高，其中，台中市 11 月交易量為 5191 棟，月增 4.7%，年增 53.4%，衝上 59 個月來新高，桃園市買賣移轉棟數達 4277 棟，月增 23%，月增幅居六都之。

而北市 11 月移轉棟數 3271 棟，月增 21%，年增 37%，新北市 6047 棟，月增 9%，年增 20%，台南市 2068 棟，月增 11%，年增 13%，高雄市 3740 棟，月增 16%，年增 20%。

房仲業者認為，市場資金湧現，使不動產市場交易穩中求進，但未來價格仍是關鍵，若短期價格漲太兇，買盤將因此受影響。

整體來看，11 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.256%，月增 0.034 個百分點，主要因周轉金和資本支出貸款利率上升所致；若不含國庫借款，11 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.27%，月增 0.045 個百分點。