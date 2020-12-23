日經：台積電已為美國新廠備妥逾600名人力

根據《日本經濟新聞》週三 (23 日) 報導，台積電 (2330-TW) 為了美國亞利桑那州的新廠作準備，正計畫在初期投入超過 600 名的人力。

台積電在亞利桑那州的全新廠房工程，預計在 2021 年的時候展開。目前已有一個人數超過 300 人，由工程師與管理階層所組成的工作小組，預計在近日內派往美國。

消息人士透露，美國當局已經同意發行工作簽證給台積電的相關人員。董事長劉德音在接受日本經濟新聞採訪時表示，他們已經在美國錄取了 300 名持有工作簽證的社會新鮮人以及有一到兩年工作經驗的年輕工程師。預計在 2024 年展開營運。

全新聘用的這些人才，也會在台積電的台南廠區接受密集訓練，時間為期一年左右。由於台南晶圓廠採用與美國新廠相同的 5 奈米製程，未來這些工程師在赴美之後也將可順利銜接。

台積電表示，美國新廠到了最後階段，預估會聘用超過 1600 名員工。

台積電在美方力邀下，於美國設廠的計畫也得以成真。從實務面來看，該廠是台積電在海外的最尖端工廠。而從美方立場來看，全球晶圓代工龍頭的台積電在美國設廠，不僅可避免半導體製造遭受中國干擾，於美國境內生產軍事用途的半導體也可顧及國家安全保障。

同業的南韓三星電子 (005930-KR)，近來也計畫在美國擴張生產能力，目前也似乎打算在德州擴廠。