聯發科股價飆179%、營收直逼百億美元 一切要從3年前「雙蔡合璧」說起

《今周刊》報導指出，在蔡明介、蔡力行「雙蔡合璧」的威力下，聯發科 (2454-TW) 不畏美中貿易戰、新冠肺炎疫情，5G 晶片研發先聲奪人，在世界的舞台上愈攀愈高，今年繳出亮眼成績單，營收將突破百億美元，股價也飆漲 179%。聯發科能成就今日光景，有賴於蔡明介延攬蔡力行，打出一張絕佳好牌。

回顧 2017 年，蔡力行走馬上任，立刻召集眾人檢視正在進行的 5G 專案，在他緊盯進度下，5G 晶片研發催足馬力，2019 年聯發科硬是搶先高通一周，發表全球第一款 5G 單晶片 (SoC) 產品天璣 1000，之後推出的天璣 800、天璣 720，更是輕鬆橫掃 Android 中階、入門機市場，今年 5G 晶片出貨量超過 4500 萬套。市場預估，聯發科今年將奪下 22.5% 的市占率。

聯發科如今的風光，與「雙蔡聯手」有絕對的關係，而這個勝利組合也許可回到 3 年前說起。《今周刊》報導指出，儘管聯發科有賴蔡明介勾勒的大方向、制定的策略，但在貫徹與執行，總需要一個人來協助自己突破盲點，論輩分、資歷，誰可以跟蔡明介齊平？於是，2016 年底離開中華電信 (2412-TW) 的蔡力行，就成了蔡明介極力網羅的不二人選。

蔡力行的經歷「鎮得住」台灣最大 IC 設計公司內的高手，曾有「小張忠謀」之稱的蔡力行，在台積電 (2330-TW) 就以鐵血聞名，戰功不在話下；日後一度轉調任台積固態照明、台積太陽能董事長，再接掌中華電董事長，前後共五年的經歷，管理經驗從和國際客戶打交道，轉換到和立委、派系過招，功力在接收地氣之後，已不可同日而語。

《今周刊》報導指出，兩人如同現代商鞅遇上秦孝公，蔡明介就像是航空母艦戰鬥群的最高司令官，指揮戰鬥群的作戰編隊，蔡力行則是航空母艦艦長，聽從執行最高司令官命令，並負責全艦訓練、航行安全及其他管理事務。聯發科的內部作戰部署協調了，還得精準把炮口對外瞄準到位，才能「贏」。

「定價」正是蔡力行讓聯發科在市場中精準定位自己的一個好方式。說起來，這也是蔡力行向台積電創辦人張忠謀學到的重要祕技。業界人士透露，聯發科以前為了打進客戶，會接受品牌殺價，但蔡力行進入聯發科後，調整了產品定價方式，當品牌客戶列缺點挑剔時，蔡力行則很自信地端出聯發科晶片的優點，聯發科有哪些競爭對手沒有的規格，他都會列出來。

走過 17 年光陰，聯發科今年營收可望突破百億美元關卡，基本面佳，也讓股價從年初低檔 273 元一路漲到高點 763 元，外資更喊出目標價上看千元的利多聲浪。今年聯發科營運寫下營收破百億美元輝煌的一頁，未來，在雙蔡合璧的威力下，聯發科有沒有機會在 IC 設計前段班再上一層，誰敢說不可能。