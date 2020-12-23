WHO首席科學家：2021年底前不太可能達到群體免疫

隨著年底將至，新冠肺炎疫情仍持續升溫，世界衛生組織 (WHO) 首席科學家 Soumya Swaminathan 週三 (23 日) 警告人們必須保持警惕，並稱 2021 年底前不太可能達到群體免疫 (herd immunity)。

Swaminathan 表示：「我們即將接近終點，我們可以看到隧道盡頭的光，但還須穿越這條隧道，接下來幾個月將非常關鍵。」她認為，直到 2021 年底，我們才有機會看到部分國家出現一定程度的群體免疫。

根據約翰霍普金斯大學數據，全球累計新冠肺炎確診病例仍持續以驚人速度成長，累計確診數至今已突破 7800 萬人。目前輝瑞 (Pfizer) 和 BioNTech 疫苗已在英國、美國及加拿大在內等地獲得緊急使用授權 (EUA)，Moderna 不久前也獲得美國批准。

Swaminathan 認為，疫苗剛開始僅能保護極少數人，包含那些最脆弱和處境最危險的人群，至於其他人可能需要等到幾個月後才能廣泛接種。

「我們必須保持警惕，我們必須做所有已知的事情來減少傳播途徑，並減少人們生病的機會，這包含遵守公共衛升措施以及改變個人行為。」Swaminathan 稱道。

針對英國近期爆出變種新冠病毒，引發各界擔憂，Swaminathan 認為這並不尋常。

她補充說明，新變種病毒有 8 個變異發生在棘蛋白 (spike protein) 上，變異可增加病毒對人體細胞表面主要對接點「ACE2 受體」的親和力，進而提升人體染疫風險。

Swaminathan 認為，這是變種病毒具有優勢的地方，它將能更有效傳播，甚至已開始感染 ACE2 受體較少的兒童。

不過她也表示，對於已受到感染的病患，新變種病毒似乎沒有增加臨床表現的嚴重性或使情況變得更糟。

WHO 日前發布聲明稱，新菌株恐提升傳播可能性，但目前仍未有足夠訊息確定，變種病毒是否對病情、抗體反應或是疫苗效力帶來改變。