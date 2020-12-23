〈大同新董座上任〉獨董王金來牽線 盧明光兩條件點頭任董座

大同 (2371-TW) 今 (23) 日宣布新任董事長、總經理將分別由盧明光、鍾依文接任，盧明光面對媒體也首度鬆口表示，當初是由大同獨董、前安永會計師事務所所長王金來牽線，也有當面與王光祥、林郭文艷見面，當初點頭答應擔任董座時，也向董事會提出兩條件，至於見面細節則未進一步透露。

盧明光表示，當初是由王金來牽線，找上他和前鴻海 (2317-TW) 集團高層鍾依文，希望借助新團隊過去在電子機械上經驗專業，帶領大同朝新事業發展，認為能協助百年企業大同轉型、整理是非常光榮的事情，因此才答應。

盧明光進一步指出，很感謝前董事長林文淵奠定的基礎，認為相關條件要妥善處理後，他與新團隊才會進來，而點頭答應擔任新董座前，他也向董事會提出兩個條件，一是全體董事要接受並歡迎新團隊，第二則是獲得董事會承諾，董事之間民事訴訟都將結束，至於公訴罪則待時間證明。

媒體追問對前董事長林文淵僅上任 50 天就下台的看法，對此，盧明光並未多談，強調感謝林文淵前董事長貢獻。

至於前一日傳出新團隊每年可望為大同帶來千億元營收說法，盧明光認為，應該是傳話、溝通問題，應是指新團隊成員過去曾掌管 6000-7000 億元事業或生意。