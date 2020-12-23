半導體設備需求熱延續 蔚華科明年營收估增2-3成

蔚華科 (3055-TW) 今 (23) 日召開線上法說，發言人倪嫈琪指出，受惠整體半導體景氣暢旺，設備市場熱度將一路延續至明年，法人看好，明年營收將有機會持續成長，年增 2-3 成。

財務長楊美津指出，第三季受惠半導體本業營收平穩，加上快銷品營收提前在 8 月反映，營收明顯較上半年提升，達 9.57 億元，季增 29.5%，年增 101%。

展望後市，倪嫈琪看好，蔚華科設備代理產品線經歷調整，今年已成長 15-20%，且由於疫情帶來宅經濟需求，帶動 5G、IoT 等應用擴張，加上中國提高晶片自製率政策，整體半導體產能吃緊，也帶動封測廠擴廠，看好設備市場熱度延續至 2021 年。

從產品線來看，蔚華科測試機、測試介面等設備，隨著疫情趨緩，下半年已開始向客戶恢復出貨，近期重點客戶也已完成裝機，預計這部分將持續成長。

另外，蔚華科製程與品質保證解決方案的測試設備，如 HAMAMATSU、INTEKPLUS 等產品線，由於產品技術競爭力高，下半年也打入晶圓代工指標廠，看好明年會有更好的發展。

至於與矽基分子合作的新冠病毒快速檢測儀器，蔚華科也接獲通知，預計明年上半年可開始量產，挹注營收。