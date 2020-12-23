〈本土零確診破功〉長榮航開除確診紐籍機師 即日起生效

國內本土零確診破功，長榮航 (2618-TW) 確診紐籍機師傳染給 2 名機師及廣明 (6188-TW) 子公司女員工，引發社會譁然，對此，長榮航今 (23) 日向社會致歉，並以電話連線方式召開紀律委員會，會中一致決議，對紐籍機長做出免職處分，即日生效。

長榮航發布聲明稿說明，12/17 之前紐籍機長 (案 765) 所執勤的所有航班，航行報告中均未提到機組人員違規的狀況。直到 12/17 晚間女副機長向公司回報確診，並報告公司紐籍機長在駕駛艙內未戴口罩，公司立即於 12/18 啟動調查程序，但當時紐籍機長並未據實以告。

長榮航指出，12/19 同機組日籍機長也確診，公司致電關懷 2 位副機長，並請他們依事實陳述回報相關事件，兩人皆回報，女副機長曾於駕駛艙內當面提醒紐籍機長，要求戴上口罩，長榮也將此證據列入紀律委員會懲處依據之一。



長榮航紀律委員會於今天下午 16:30 召開，會中根據調查證據，認為紐籍機長明顯違反交通部民航局制訂的「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」、《傳染病防治法》第 43 條第 2 項規定妨礙、規避疫調，造成公司商譽及形象嚴重受損，已達《勞基法》第 12 條第 1 項 4 款的情節重大規定，達到懲戒性解僱的衡量標準，長榮航依「飛行員管理手冊」第 13.3.6. 條、第 14.3. 條的規定，並經紀律委員會一致決議，對紐籍機長做出免職處分，即日生效。

長榮航強調，一向遵守政府的防疫政策，大部分機組人員均謹遵防疫規範，惟個別員工的行為破壞了所有人在防疫上的努力，長榮航在管理督導上責無旁貸，本次事件所暴露的防疫漏洞，長榮航也已與指揮中心及民航局召開會議，研議更完善的流程，長榮航會記取教訓，持續在防疫措施及管理制度上強化與改進。