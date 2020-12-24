【袁志峰專欄】科技指數破頂，強化市場信心

今天推介 - 碧桂園服務 (6098), 上日收市 $51.2

1) 股市前景

隔晚美國納斯達克指數破頂後，恒生科技指數昨日亦創收市新高，反映英國新冠病毒變種危機下，投資者再次擁抱科技股，估計此趨勢將持續至月底。港股仍是上落市格局，恒指波幅為 26000 至 27000 點。

今天推介是碧桂園服務 (6098) — 市值最大的物管股，12 月中以每股 45.0 元配售 1.73 億新股集資約 77 億元，主要用作未來潛在併購及戰略投資。配股以來從未跌穿配股價，反映投資者對公司盈利前景極具信心。今年上半年，公司收入及盈利分別達人民幣 62.7 億元及 13.1 億元，同比增長 74% 及 61%。預計未來三年盈利年增長率可維持在 40%-50%。建議買入，6 個月目標價 60.0 元，止損價 45.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 36 點，隨後輾轉上升，以全日最高位收市，收報 26343 點，升 223 點或 0.9%，成交額按日增 4% 至 1292 億元。港股通南向資金淨買入 34 億元，12 月以來累積淨買入增至約 310 億元。

藍籌股 29 升 21 跌 2 持平。小米 (1810) 及吉利汽車 (175) 漲逾 7% 及 6%，是升幅最大藍籌。其次是美團 (3690) 及創科實業 (669) 升逾 3%。安踏體育 (2020)、蒙牛乳業 (2319) 及友邦保險 (1299) 升逾 2%。中生制藥 (1177) 跌接近 2%，是表現最差成份股。內銀股包括工行 (1398)、建行 (939)、中國銀行 (3988) 及交通銀行 (3328) 皆跌逾 1%。

恒生科技指數升 2.9%，創收市新高，成份股 24 升 6 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東健康 (6618) 及京東 (9618) 升 6%-7%，阿里 (9988) 及騰訊 (700) 跌少於 1%。FIT HON TENG(6088) 及微盟 (2013) 分別漲 10% 及 8%，是升幅最大成份股。心動公司 (2400) 及金山軟件 (3888) 升 6%-7%。中興通訊 (763) 是表現最差成份股，跌接近 1%。

板塊方面，光伏、風電、汽車及體育用品股跑赢大市。協鑫新能源 (451)、保利協鑫能源 (3800) 及福萊特玻璃 (6865) 分別升 36%、15% 及 15%。信義光能 (968)、龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 升 8%-9%。長城汽車 (2333) 漲 12%。特步國際 (1368) 升 9%。內銀、內險及物管股下跌。碧桂園服務 (6098) 跌 3%。

周三上証指數高開高走，早盤最多升 1.1%，午後漲幅收窄，收報 3382.32 點，升 0.8%。深証成指升 1.0%，科創 50 指數升 1.3%。滬深兩市總成交約 9300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 300 億元。滬深股通北向資金轉淨買入 43 億元，12 月以來累積淨買入增至 437 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國勞工部公布，截至 12 月 19 日止當周，首次申請失業救濟人數達 80.3 萬人，按周減少 8.9 萬人，市場預期為 88 萬人。(信報)

4) 個股訊息

地政總署公布，九倉 (4) 以 120 億元中標山頂文輝道 2 至 8 號住宅地皮，每方呎樓面呎價 46272 元，創賣地表住宅地呎價新高。地皮佔地面積約 13.49 萬方呎，指定作私人住宅用途，可建總樓面約 25.93 萬方呎，預計提供 240 伙。(信報)

瑞聲科技 (2018) 在港交所公告，公司正考慮建議分拆其透過誠瑞光學持有的光學業務並於中國一家證券交易所獨立上市。 誠瑞光學為本公司之非全資附屬公司，主要從事光學產品研發、生產及銷售。

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