中石化兩大產品市況回溫價格走強 營運揮別谷底

中石化 (1314-TW) 第三季受到疫情衝擊，需求疲弱，導致營運轉虧，不過，兩大主力產品 CPL 及 AN 市況已從本季開始回溫，價格同步走揚，明年首季更持續看漲，營運揮別谷底。

中石化現有兩大主力產品為 CPL 及 AN，其中，CPL(己內醯胺) 主要銷售給下游尼龍業者聚合成尼龍粒，再供抽絲或工程塑膠領域使用；中石化表示，受到疫情影響，第三季下游需求持續疲弱，產業庫存處於高峰。

不過，在疫苗問世下，加上部分地區疫情趨緩，下游抽絲庫存大幅降低，且第四季有些同業歲修，使價格從 11 月下旬開始走揚，CPL 業務本季開始回溫，明年第一季將持續成長，表現明顯優於預期。

中石化為強化主力產品 CPL 下游應用，也進行策略性整合佈局，今年 9 月宣布以 3 億元，參與下游尼龍粒與抽絲廠展頌現增案，以不超過 13.8 億元，取得其斗六聚合廠土地、廠房與設備資產，並於 11 月完成交接，貢獻營運。

而在 AN 方面，目前正值石化廠歲休旺季，但下游 ABS 和 NBR 產品需求強勁，AN 報價續創波段高點，明年第一季可望持續看漲，在兩大主力產品同步回溫下，中石化石化本業營運可望揮別谷底。