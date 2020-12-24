凱基證營業員之死 金管會開罰336萬元 邱姓經理人停職半年

凱基證券賴姓營業員今 (2020) 年因為替客戶代操失利穿紅衣輕生，震驚各界，金管會今 (24) 日表示，經查已故賴姓營業員有詐騙客戶提供資金、與民眾約定代操期貨及與期貨交易人有資金往來等違規狀況，但公司邱姓經理人未能未落實執行內部控制制度及善盡督導管理之責，因此，核處凱基證券警告及罰鍰 336 萬元，並停止邱姓經理人停職 6 個月。

凱基證券一名年僅 38 歲賴姓男營業員選在今年農曆 7 月鬼門開第一天，在台北市社子大橋跳河尋短身亡，且身穿紅衣、留下遺書字字血淚，文中有提到輕生原因似乎與業績壓力脫離不了關係，外傳是因為賴姓業務員達不到主管要求的業績目標，金管會表示，證交所已將賴員業績與其他業務員進行比較，賴員被要求的績效目標，不是營業員裡面最高的。

金管會表示，凱基證券賴姓營業員在 2018 年間以替客戶申購基金為由並保證獲利，誘使客戶匯款至其銀行帳號；2019 及今年間與人約定代操期權，且提供賴員資金，再由賴員以其內部人帳戶進行期貨交易；2018 年 1 月 1 日至今年 9 月 30 日期間與客戶有資金往來；2018 年於營業處所以網際網路從事期貨交易時，未使用公司內部網路位址委託下單等違規。

金管會進一步指出，凱基證券公司內部控制制度相關規定是禁止業務人員辦理受託買賣有價證券時有隱瞞、詐欺或其他足以致人誤信的行為，也禁止對客戶作贏利的保證、禁止與民眾約定代操期貨及與期貨交易人資金往來。

但是賴姓營業員犯了上述所有違規，凱基證券都未落實督導其遵循公司內部控制制度；此外，分公司邱姓經理人自 2016 年起已知賴員以內部人帳戶頻繁進行期貨交易，且業務量有過度集中自身帳戶及持續虧損的情形，卻未釐清賴員實際交易的資金來源，評估與其所得財力是否相當，並採行適當的管控措施，相關簽核主管甚至在 2018 年 4 月份起進一步調降賴員的期貨交易手續費，以利其從事交易，顯示該公司對經理人有督導管理不周的情形。

至於有多少投資人受影響及金額？證期局強調，目前總計有 33 位投資人來陳情受害，但由於賴姓營業員已經輕生，這個案件調查有難度，且來陳情的受害者提供的資料有限，就目前能夠握的事證能夠確認的僅 12 位、受害金額為 953 萬元。